Der US-amerikanische Schauspieler James Caan ist tot. Er stirbt am Mittwoch im Alter von 82 Jahren, teilt seine Familie auf Twitter mit. Besonders in Erinnerung bleibt Filmfans seine Rolle als jähzorniger Sonny Corleone im Mafia-Drama "Der Pate" von Francis Ford Coppola.

"Mit großer Trauer informieren wir Sie über den Tod von Jimmy am Abend des 6. Juli", heißt es in dem Tweet. "Die Familie weiß die Ausschüttung von Liebe und tief empfundenem Beileid zu schätzen und bittet Sie, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren."

Am bekanntesten dürfte Caans Rolle als jähzorniger Sonny Corleone im epischen Mafia-Drama "Der Pate" von Regisseur Francis Ford Coppola sein. Dafür erhielt er seine einzige Oscar- sowie eine Golden-Globe-Nominierung. Zudem spielte er unter anderem in der Stephen-King-Verfilmung "Misery" an der Seite von Kathy Bates und in der Dystopie "Rollerball" bekannte Rollen. Zuletzt stand Caan für den Film "Gun Monkeys", unter anderem an der Seite von Pierce Brosnan, vor der Kamera. Der Film soll 2023 in die Kinos kommen.