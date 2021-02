Eigentlich sollen die nächsten beiden Teile der "Mission Impossible"-Reihe hintereinander weggedreht werden. Daraus wird aber nun wohl nichts. Schuld daran ist neben Corona ausgerechnet ein anderes Projekt von Tom Cruise.

Schon der Dreh zum siebten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe gestaltet sich schwierig. Immer wieder muss die Arbeit an dem Actionstreifen aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen oder müssen Drehorte geändert werden. Dann kommt es auch noch zu Unfällen am Set und Tom Cruise macht mit einem Ausraster gegenüber seinen Mitarbeitern Schlagzeilen. Eigentlich sollte es direkt im Anschluss an diesen Teil mit den Dreharbeiten zum nächsten weitergehen. Doch auch daraus wird nun wohl nichts, wie die US-Branchenseite "Deadline" berichtet.

Grund dafür ist ausgerechnet ein anderes Projekt von Cruise und dem verantwortlichen Studio Paramount Pictures, nämlich "Top Gun: Maverick". Da dessen Start ebenfalls wegen der Pandemie auf Juli 2021 verschoben werden musste, wird der Hauptdarsteller dafür erstmal Promo machen müssen, anstatt am "Mission: Impossible 8"-Set zu stehen. Offenbar besteht die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage bis zum Sommer so entspannt hat, dass Cruise um die Welt reisen kann, um in Talkshows aufzutreten und Interviews zu "Top Gun" zu geben. Erst wenn der Film angelaufen ist, sollen die Dreharbeiten zum achten "Mission: Impossible"-Teil neu angesetzt werden.

Drehen und Reisen unmöglich

War es vor der Pandemie durchaus schon mal möglich, dass ein Star während neuer Dreharbeiten an Promoterminen für ein anderes Projekt teilnahm, ist daran wohl vorerst nicht mehr zu denken. Zum einen, weil Crusie in so vielen Szenen von "Mission: Impossible 8" im Bild ist, dass er kaum drehfreie Zeit hat. Zum anderen aber wohl auch, weil die Promo für einen Film, der in das nun schon so lange brach liegende Kino kommt, Wochen beanspruchen dürfte. Und nicht zuletzt schränkt Corona die Reisefreiheit der Stars ein, die das Filmset eigentlich nicht verlassen dürfen, um die Ansteckungsgefahr von außen zu minimieren.

Mit einem Drehbeginn von "Mission: Impossible 8" ist daher wohl erst im Spätsommer oder gar im Herbst dieses Jahres zu rechnen, was auch Auswirkungen auf den Kinostart des Films haben dürfte. Aktuell ist der noch für den 3. November 2022 angesetzt, könnte aber auch noch ins Jahr 2023 verschoben werden. Der deutsche Kinostart von "Mission: Impossible 7" ist aktuell übrigens für den 18. November vorgesehen.