Tom Cruise nimmt die Hygienevorschriften am Set von "Mission Impossible 7" ernst. Schließlich würden bei einem Corona-Ausbruch die Dreharbeiten abgebrochen und Tausende Menschen ihren Job verlieren. Seinen Frust über schludrige Crewmitglieder macht er nun sehr deutlich.

Hollywoodstar Tom Cruise nimmt sich am Set des neuen "Mission Impossible"-Films in Großbritannien einige Crewmitglieder zur Brust, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben. Das ist auf einer Tonaufnahme zu hören, die "The Sun" vorliegt. Unter anderem droht er, dass jeder, der die Regeln erneut missachtet, gefeuert wird.

"In Hollywood machen sie unseretwegen gerade Filme!", schreit der 58-Jährige seine Kollegen in der zweieinhalbminütigen Tonaufnahme an. "Weil sie an uns glauben und an das, was wir tun. Ich telefoniere nachts mit jedem verdammten Studio, Versicherungsunternehmen, Produzenten." Diese sähen zu ihnen herauf. "Wir schaffen Tausende von Arbeitsplätzen, ihr verdammten Arschlöcher, ich will sowas nie wieder sehen!"

Wenn er noch einmal erlebe, dass sie sich nicht an die geltenden Maßnahmen am Set halten, seien sie gefeuert. "Dann bist du verdammt noch mal weg und du auch und du auch", brüllt Cruise aufgebracht weiter. Er sei es außerdem leid, ihre Entschuldigungen zu hören. "Das könnt ihr den Leuten sagen, die ihre verdammten Häuser verlieren, weil unsere Branche runtergefahren wurde! Das wird ihnen kein Essen auf den Tisch bringen oder für ihre College-Ausbildung bezahlen." Damit schlage er sich jede Nacht herum, "die Zukunft dieser scheiß Industrie!"

"Verdammt noch mal gefeuert"

Zu dem Vorfall war es gekommen, nachdem sich einige Set-Mitglieder um einen Computermonitor gedrängt hatten, ohne den von Experten empfohlenen Sicherheitsabstand einzuhalten, um eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern. "Ich will das nie wieder sehen, niemals. Und wenn ihr euch nicht daran haltet, seid ihr verdammt noch mal gefeuert", schimpft Cruise in dem Mitschnitt.

Sein Feuereifer kommt nicht von ungefähr, schließlich leidet die Produktion schon lange unter der Corona-Pandemie. Seit deren Beginn mussten die internationalen Dreharbeiten zu "Mission Impossible 7" immer wieder unterbrochen werden. Vor allem die Infektionslage in Italien, wo in Venedig und in Rom Szenen gedreht wurden, sorgte für mehrere Zwangspausen. Tom Cruise hat inzwischen einen eigenen Corona-Supervisor am Set eingestellt, der die Einhaltung der Regeln überwachen soll. "Mission Impossible 7" soll am 19. November 2021 in den Kinos starten.