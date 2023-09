"Life is cool at the pool"

Als Moderatorin von "Love Island" guckt Sylvie Meis gerade mal wieder dem Verhalten ihrer paarungswilligen Kandidatinnen und Kandidaten zu. Sie selbst ist dagegen aktuell Single. Bringt sie deshalb am Rande der TV-Produktion in Griechenland immer wieder heiße Schnappschüsse von sich in Umlauf?

Seit dem 11. September läuft auf RTLZWEI (auch auf RTL+ abrufbar) mal wieder "Love Island" - oder wie Sylvie Meis es ausgedrückt hat: "die Königsklasse des Datings." Bereits zum dritten Mal führt die Niederländerin als Moderatorin durch die Show. Nur ein paar Dinge sind anders als in den beiden Vorjahren.

Statt auf Teneriffa wird erstmals in Griechenland gedreht. Mit Oli P. steht Meis ein Co-Moderator zur Seite. Und: Nach ihrer Trennung von Künstler Niclas Castello Anfang 2023 muss die 45-Jährige das Treiben ihrer paarungswilligen Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr als Single mitansehen.

Meis wäre aber nicht Meis, wenn sie das Leben nicht auch ohne Mann an ihrer Seite zu genießen wüsste. Dass sie das auch tut, beweist sie in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Schnappschüssen, die sie bei ihrem Griechenland-Aufenthalt abseits der TV-Produktion zeigen - vorzugsweise im Bikini und am oder im Pool.

Auch einige der jüngsten Fotos, die Meis auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat, fallen entsprechend aus. Dabei wirft sie sich in einem knallroten Bikini diesmal aber am Infinity-Pool besonders lasziv in Pose. "Life is cool at the pool", schreibt sie schlicht und ergreifend dazu. Wer würde ihr da schon widersprechen?

Vielleicht helfen die Fotos der Moderatorin ja auch dabei, einen neuen Traumprinzen auf sie aufmerksam zu machen. Gänzlich abgeneigt wäre sie wohl nicht. Schließlich verriet sie erst vor Kurzem in einem Interview, dass sie in diesem Sommer schon "ein bisschen flirty unterwegs" gewesen sei.

Auch dass "Love Island" nun in Griechenland realisiert wird, kommt ihr da wohl zupass. Das sei ihrer Meinung nach schließlich "das flirtigste, romantischste Land überhaupt", sagte Meis und offenbarte: "Ich hatte dort meine besten Flirts."

Dass sich bislang noch kein neuer Mann in ihr Herz geschlichen hat, findet die Moderatorin, die in der Vergangenheit so manches Liebespech zu verdauen hatte, aber nicht so schlimm. Sie sei gerade "sehr happy" und freue sich einfach nur über ihr Engagement bei "Love Island". Das endet allerdings am 2. Oktober schon wieder mit dem Finale der TV-Show. Bis dahin wird Meis vielleicht auch noch das eine oder andere Bikini-Foto von sich in die Welt senden. Und später dürfen die Männer dann sicher auch wieder bei ihr Schlange stehen.