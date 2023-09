Im Juli stirbt der aus der Fernsehserie "Euphoria" bekannte US-Schauspieler Angus Cloud. Der plötzliche Tod des 25-Jährigen erschüttert ganz Hollywood. Die Todesursache bleibt unklar. Nun gibt ein Autopsiebericht Antworten.

Der Ende Juli tot aufgefundene US-Schauspieler Angus Cloud ist laut Gerichtsmedizinern an einer versehentlichen Überdosis von Drogen und Medikamenten gestorben. Dem Autopsiebericht zufolge wurden unter anderem Kokain, Methamphetamin und das starke Schmerzmittel Fentanyl nachgewiesen, wie die Behörde im kalifornischen Oakland mitteilte.

Cloud, aus der HBO-Serie "Euphoria" bekannt, war am 31. Juli im Haus seiner Familie in Oakland tot aufgefunden worden. Die HBO-Serie "Euphoria" teilte am 1. August auf X (vormals Twitter) mit: "Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungeheuer talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie." In der Serie, die in Deutschland auf Sky gezeigt wurde, verkörperte Cloud einen Drogendealer.

Auch die US-Schauspielerin Zendaya, die in dem schonungslosen Teenager-Drama die Rolle der süchtigen Rue spielt, trauert um ihren verstorbenen Kollegen. Der Schauspieler habe "grenzenloses Licht, Liebe und Freude" gegeben, schrieb sie am Dienstag auf Instagram. Sie werde jeden Moment davon schätzen. "Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, ihn in diesem Leben zu kennen, ihn Bruder zu nennen, seine warmen, gütigen Augen und sein strahlendes Lächeln zu sehen oder sein ansteckendes Lachen zu hören", führte sie in dem emotionalen Eintrag weiter aus.

Seine Familie teilte weiter mit, dass eine Woche vor Angus' Tod sein Vater gestorben sei. Angus Cloud habe sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt. "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war." Angus habe offen über seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit gesprochen "und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", hieß es weiter. Cloud spielte unter anderem auch in dem Film "North Hollywood" mit.