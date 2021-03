"I Can See Your Voice"

"I Can See Your Voice" Zeig mir dein Gesicht, ich sage, wie du singst

In der ersten Show treten The BossHoss mit ihrem "Superfan" Marleen an.

"The Masked Singer" war gestern. Mit "I Can See Your Voice" schickt RTL eine neue Musik-Rate-Show in die Spur. Mit dabei sind Musiker wie Max Mutzke, Jeanette Biedermann und The BossHoss, aber auch weitere Promis wie Barbara Schöneberger, Oliver Pocher und Sophia Thomalla.

Im Sommer 2020 gab es schon einmal einen Vorgeschmack. Da strahlte RTL erstmals zwei Folgen der musikalischen Rate-Show "I Can See Your Voice" aus. Nun geht das Format in Serie. Am heutigen Dienstag um 20.15 Uhr flimmert die erste von insgesamt sechs Folgen über den Bildschirm.

In der Sendung geht es darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer von insgesamt sieben Kandidaten kann wirklich singen und wer tut nur so? Um das herauszufinden, müssen sich die Ratefüchse auf ihr Gespür verlassen - und auf den äußeren Eindruck, den die echten oder aber vermeintlichen Sänger auf der Bühne hinterlassen. Denn die legen sich mit Playback-Auftritten ins Zeug, um von ihrem Talent zu überzeugen. Wie ihre wahren Stimmen klingen, bleibt dagegen zunächst ein Rätsel.

Ein Promi-Panel soll beim Raten helfen. (Foto: TVNOW / Frank W. Hempel)

Über fünf Runden wird geraten und gespielt. In diesen versuchen bekannte Musik-Stars und ihre jeweiligen "Superfans" den wahren Koryphäen ebenso wie den Schwindlern auf die Schliche zu kommen. Gespielt wird für den Superfan. Denn sollte der letzte Kandidat auf der Bühne tatsächlich ein Top-Sänger sein, gewinnt er 10.000 Euro. Liegen der Fan und seine Idole jedoch daneben, sackt der Hochstapler, auf den sie hereingefallen sind, den Gewinn ein.

Erfolgsformat aus Südkorea

Bei den Stars, die in den sechs Folgen von "I Can See Your Voice" antreten und ihr Gespür unter Beweis stellen wollen, handelt es sich um Barbara Schöneberger, Pur-Frontmann Hartmut Engler, Maite Kelly, die beiden Jungs von The BossHoss, Jeanette Biedermann und Max Mutzke. Unterstützung erhalten sie und ihr jeweiliger Fan von einem Promi-Panel. In diesem geben sich unter anderem Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Oliver Pocher, Sophia Thomalla, Victoria Swarovski, Oliver Geissen, Michael Kessler, Jorge Gonzales, Jürgen von der Lippe, Sasha, Ross Antony, Sabrina Mockenhaupt, Joachim Llambi, Lili Paul-Roncalli, Caroline Maria Frier, Motsi Mabuse und Ilka Bessin ein Stelldichein.

Moderiert wird die Show von Allzweckwaffe Daniel Hartwich. Das Original von "I Can See Your Voice" stammt aus Südkorea, wo es seit 2015 mit großem Erfolg läuft. Inzwischen gingen auch in Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Bulgarien oder aber Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesien, China, Kambodscha und den Philippinen Ableger auf Sendung.

"I Can See Your Voice" läuft ab sofort immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem ist die Sendung jederzeit bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zu dem Format gibt es auch bei RTL.de.