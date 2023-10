Unter den roten Gewändern des Verrats brodelt es ganz gewaltig. Der Grund: Anna-Carina und Jalil bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. Der Psychokampf in den eigenen vier Wänden hat für einen der beiden Verräter schwerwiegende Folgen.

Noch neun Loyale und zwei Verräter kämpfen um viel Silber und noch mehr Vertrauen. Wer lügt? Wer intrigiert? Wer spielt ein falsches Spiel? Das spannende Detektivspiel im französischen Nirgendwo geht in die vierte Runde - und wie schon in den Folgen zuvor, entscheidet sich auch diesmal am opulent gedeckten Frühstückstisch, wer noch alles mit am Start ist.

"Die Verräter - Vertraue niemandem!" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Wir erinnern uns an den Cliffhanger der letzten Woche: Zum Ende der Cocktailparty träufelte Verräterin Anna-Carina etwas "Gift" in ein Glas. Aber wessen Glas war es? Bei Croissants und belegten Brötchen offenbart sich: Shermine hat die "Giftattacke" von Anna-Carina nicht "überlebt". Statt sich mit seiner Verbündeten zu freuen, wittert Konklave-Kollege Jalil allerdings Verrat in den eigenen Reihen: "Anna-Carina hat eigensinnig gehandelt. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen", prustet der Rapper.

"In meinen Augen sind beide Verräter!"

Plötzlich herrscht blankes Chaos in den feudalen Räumen des Schlosses. Als hätten die Loyalen mit der Verarbeitung des "Ablebens" ihrer Gefährtin Shermine nicht schon genug zu tun, müssen sich Claude, Irina, Pascal und Co. nun auch noch mit einem Verbalkampf zwischen Jalil und Anna-Carina beschäftigen. Was zunächst Nerven kostet, spielt dem einen oder anderen Loyalen aber ziemlich schnell gedanklich in die Karten - denn eins scheint irgendwann klar zu sein: Einer der beiden Unruhestifter muss ein Verräter sein. So zumindest denkt Ulrike. Pascal geht sogar noch einen Schritt weiter: "In meinen Augen sind beide Verräter!", so der Ex-Handballprofi.

Verräterin Anna-Carina muss ständig auf der Hut sein. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Eine weitere Outdoor-Mission, bei der sich das ganze Team beim anstrengenden Rollen von großen Eichenfässern erstaunlich gut schlägt, sorgt nur für wenig Ablenkung. Kaum sind die durchgeschwitzten Schnitzeljagd-Experten zurück im Schloss, gehen Anna-Carina und Jalil wieder aufeinander los. "Mir platzt so langsam der Kragen. Ich bin schockiert und super enttäuscht von Jalil!", poltert die sonst so handzahme Schlagerbardin vor der Interview-Kamera. Der bullige Rapper hält dagegen.

Friedrich hat Irina auf dem Kieker

Gut, dass Lichtgestalt Friedrich keine Lust auf eindimensionales Gezeter hat. Die Werbe-Ikone mit der Weihnachtsmann-Attitüde zeigt (wieder mal) mit dem Finger auf Irina. Die Anwältin ist natürlich alles andere als erfreut über die neuerliche "Attacke" aus dem Hause Liechtenstein. Friedrich lässt aber nicht locker: "Du bist zutiefst manipulativ", nörgelt die graue Format-Eminenz in Richtung der einstigen "Princess Charming". Ja, so langsam aber sicher spielen emotionale Befindlichkeiten mit rein. Das stetig steigende Misstrauen untereinander schlägt um. Es wird persönlich. Wer ist wem eigentlich sympathisch? Wer kann mit der Art und Weise des Anderen nicht wirklich viel anfangen?

Bei einer weiteren Waffenkammerbesichtigung ziehen zwei Loyale das große Los. Während sich Friedrich bereits zum zweiten Mal den Schutzschild krallt, darf sich Vincent über den Erhalt eines Dolches freuen. Dieser verleiht dem Posterboy aus der Schweiz eine zweite Stimme für die Verbannungszeremonie am Runden Tisch. Dort angekommen, hält sich der Sänger aber erst einmal bedeckt. Für die Show sind andere Teilnehmer zuständig.

Das große Zittern am Runden Tisch

Abermals gehen sich Anna-Carina und Jalil verbal an die Gurgel: "Du kannst mir doch draußen nicht mal mehr in die Augen schauen!", meckert Anna-Carina. "Du bist total aggressiv!", kontert Jalil. Das unterhaltsame Lügen-Drama der beiden Verräter geht erwartungsgemäß nach hinten los. So bekommt Jalil am Ende der Zeremonie die meisten Stimmen ab ("Ich habe leider die Kontrolle verloren"). Als sich der Rapper als Verräter outet, bricht Jubel in der Runde aus. Auch Anna-Carina reckt die Fäuste in die Luft. Fakt ist allerdings: Durch ihren Streit mit Jalil hat sich die Sängerin mehr als nur verdächtig gemacht. Was sie jetzt dringen braucht, ist wieder "ein Gefühl von Loyalität". Da kommt die Option einer "Erpressung" gerade richtig.

Tod oder Verrat? Anna-Carina darf sich einen neuen Verbündeten "aussuchen". Natürlich fällt die Wahl auf ihren Kumpel Vincent. Der hat nicht zuletzt mit seiner Doppelstimme dafür gesorgt, dass Jalil statt Anna-Carina verbannt wurde. Nun soll er mit Anna-Carina gemeinsame Sache machen. Geht Vincent auf den Deal ein, oder wählt er lieber den Tod? Der junge Blondschopf muss nicht lange überlegen: "Mal schauen, wie mir das Gewand des Teufels steht", flüstert Vincent mit einem diabolischen Grinsen im Gesicht.