Noch ist es draußen frisch und die Heizungen bollern. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Und wenn es dann doch noch heiß wird, sorgen Klimaanlagen drinnen für Kühle. Warentest hat schon mal geschaut, was sogenannte Splitgeräte taugen.

Noch geben die Temperaturen keinen Anlass dazu, etwaige Klimaanlagen anzuwerfen - oder bestenfalls als Heizung. Für den Fall, dass es doch noch mal heiß wird, hat die Stiftung Warentest schon einmal vorausschauend gehandelt und sich sechs Splitgeräte mit einer Kühlleistung von etwa 2,5 kW (das sollte für einen 20 bis 40 Quadratmeter großen Raum reichen) zum Preis von 830 bis 2300 Euro angeschaut. Zum Vergleich wurde auch ein Monoblock mitgetestet, also ein Gerät ohne separates Außenteil.

Vor allem zwei Dinge sollen Klima­anlagen können: über­hitzte Räume schnell herunter­kühlen und eine angenehme Zimmertemperatur halten. Splitgeräte sind Klimageräte ohne Ablauf­schlauch. Sie bestehen aus einem Innen- und einem Außengerät und müssen daher aufwendig installiert werden. Dafür kühlt das Klima-Splitgerät die Räume schneller und braucht weniger Strom als ein mobiles Klimagerät, auch Mono­block genannt. Beim Strom­verbrauch lässt sich mit der Wahl des richtigen Klimageräts viel Geld sparen. Die Strom­kosten für zehn Jahre liegen zwischen 378 und 1411 Euro.

Kein Gerät schlechter als "befriedigend"

Drei der sechs untersuchten Geräte sind "gut", die übrigen sind "befriedigend". Der diesmal exemplarisch mitgeprüfte Monoblock "PAC-W 2600 SHvon Trotec" für 1250 Euro kühlt gut und ist für einen Monoblock recht effizient. Mit fast 60 Dezibel macht der Trotec allerdings mehr Lärm als die lautesten Splitgeräte. Im Zweifel raten die Tester zu einem Splitgerät - es kühlt besser und effizienter. Kommt das aus baulichen Gründen nicht infrage, ist der Trotec eine Alternative.

An der Spitze der Untersuchung liegen die Geräte "FTXJ25AW + RXJ25Avon" und "FTXM25R + RXM25R" von Daikin. Sie kosten 2300 beziehungsweise 1480 Euro. Sie sind am effizientesten im Test, brauchen am wenigsten Strom (beide "gut", Note 2,0). Letzteres Gerät konnte bereits im letzten Jahr überzeugen. Genau wie die günstigeren und fast so effizienten "AR09TXCAAWKN + AR09TXCAAWKX" von Samsung (1250 Euro, 2,1) und "MSAGAU-09 HRFN8-ME + MOX 201-09HFN8-ME" von Midea (1070 Euro, 2,0). Von den neuen Splitgeräten konnte unter anderem das "Fujitsu ASYG09KMCC + AOYG09KMCC" (1620 Euro, 2,2) mit "gut" punkten.