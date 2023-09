Der Immobilienmarkt in Deutschland taumelt von einem Extrem ins nächste. Bis vor Kurzem zählte für Käufer vor allem eines: schnell sein. Der, der es als Erstes zum Notar schaffte, bekam den Zuschlag. Zeit, nach der optimalen Finanzierung zu suchen, blieb nur den wenigsten. Angesichts der dauerhaften Niedrigzinsen war das aber ein überschaubares Problem.

Max Herbst ist Inhaber der FMH-Finanzberatung, die seit 1986 unabhängige Zinsinformationen erstellt.

Es folgte eine kurze Phase, in der die Preise sanken und die Zinsen stiegen. Für Kaufinteressenten bedeutete das eine Atempause und mehr Zeit zum Überlegen, ob und wie sie das Haus oder die Wohnung ihrer Wahl finanzieren wollten.

Inzwischen allerdings ist der Druck auf die Käufer wieder gestiegen. Das liegt nicht nur an den deutlich gestiegenen Zinsen, sondern auch an der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Nach statistischen Auswertungen des Branchenriesen Interhyp sind die Immobilienpreise seit April 2023 weitgehend gleich geblieben. Der Grund dafür ist der eklatante Mangel an Wohnungen: Gute Objekte sind rar. Und zwar nicht nur im Bestand, sondern auch im Bereich der Neubauten.

Wohnraum in Deutschland ist Mangelware

Wie dramatisch die Lage ist, belegen die folgenden Zahlen: Laut Statistischem Bundesamt wurden seit 1950 im Durchschnitt pro Jahr 405.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut. 2022 waren es jedoch nur 295.300. Und im ersten Halbjahr 2023 wurden sogar nur 135.200 Wohnung genehmigt - rund 50.000 Wohnungen weniger als im ersten Halbjahr 2022.

Damit fehlen zwar erst einmal vor allem Immobilien zum Mieten. Wer jedoch kein Mietobjekt findet, wird über kurz oder lang überlegen, eine Wohnung zu kaufen - und feststellen, dass der Markt auch hier wieder angespannt ist.

Vom Käufer- zum Verkäufermarkt

Die Folge ist, dass sich der Markt trotz der deutlich teureren Kredite vom Käufer- wieder zum Verkäufermarkt wandelt. Auf der einen Seite heißt es, das passende Objekt zu finden. Auf der anderen Seite muss auch die Finanzierung noch zu stemmen sein. Kunden müssen also für - nach wie vor - teure Immobilien auch relativ teure Kredite aufnehmen. Mit dem FMH-Baufinanzierung Vergleich finden Sie die besten Zinsen, bezogen auf Ihre Vorgaben. Dort finden Sie die Zahlen, aber genauso wichtig ist es, eine Baufinanzierung abzuschließen, die zu den eigenen Bedürfnissen und finanziellen Fähigkeiten passt.

Doch wo gibt es dieser Tage noch eine gute und kundenbezogene Beratung?

Zunächst die gute Nachricht: Es gibt eine Menge Baufinanzierungsvermittler, denen der Service und die Dienstleistung am Kunden wichtig ist. Es freut uns, dass die ersten Vermittler, die sich von der FMH-Finanzberatung testen ließen, eine steigende Kundennachfrage erfahren haben.

Was gute Vermittler mit Fördermitteln zu tun haben

Es würde uns freuen, wenn mehr Kunden darauf achten würden, ob es sich um einen geprüften Baufinanzierungsvermittler handelt. Und zwar in deren ureigenem Interesse. So ist zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Verkäufer, Käufer, Behörden, Kommunen, Vermittler und Banker extrem wichtig, wenn es darum geht, eine Finanzierung auf die Bedürfnisse des Käufers zuzuschneiden.

Es gibt sehr viele Fördergelder von den Ländern und Kommunen. Eine erste Übersicht bietet die FMH-Förderdarlehen- Auswertung. Manche Vermittler bieten diese aber gar nicht erst an, weil das zusätzliche Arbeit bedeutet. Neben den klassischen KfW-Mitteln sind aber auch die Wohnungsprogramme vor Ort ein wichtiger Baustein, den ein guter Vermittler draufhaben muss. Dies gilt umso mehr, als die Zeiten der billigen Finanzierungen zu Ende ist.

Max Herbst ist Inhaber der FMH-Finanzberatung, die seit 1986 unabhängige Zinsinformationen erstellt.