Im Bundesliga-Jahr 2020 plant Hertha-Trainer Klinsmann Großes, der FC Bayern hat andere Probleme. Leipzig meldet Ambitionen an, der BVB stellt sich die ein und die selbe Frage mehrfach. Bremen verfolgt weiter das Fuß-Pech, während ein Trainer "allen auf den Sack geht".

Was bereitet Jürgen Klinsmann vor?

Der Trainer von Hertha BSC hat Lust zu feiern. Dabei steht seine Mannschaft am 18. Spieltag vor dem wohl schwerstmöglichen Heimspiel der verbleibenden Saison: Der FC Bayern ist zu Gast (Sonntag, 15.30 Uhr, wie alle Spiele im Liveticker bei ntv.de). Für Jürgen Klinsmann "ist Party angesagt", sollte Hertha das Spiel in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Ein Unentschieden wäre auch "mega!", so der BSC-Coach. Über dessen formale Befähigung zum Amt an der Seitenlinie es in dieser Woche ein paar Diskussionen gab, die Klinsmann aber nur wenig störten, er habe alle wichtigen Unterlagen per Mail an die entsprechenden Stellen geleitet.

Diskussionen gibt es auch bei den Gästen, also dem FC Bayern. Das heikle Thema beim Rekordmeister: Neuzugänge. Trainer Hansi Flick forderte "mindestens zwei", Sportchef Hasan Salihamidzic aber sagt: "Unsere Mannschaft zu verstärken, ist schwer." Nicht, weil sie schon so gut sei, sondern weil andere Top-Klubs im Winter nur selten Top-Spieler abgeben wollen. Heikel daran: Der Bayern-Kader ist nicht besonders tief. Niklas Süle, Lucas Hernández, Javi Martinez und Kingsley Coman fehlen bis auf Weiteres, Serge Gnabry ist angeschlagen, Robert Lewandowski wurde gerade an der Leiste operiert, Joshua Kimmich ist gelbgesperrt. Die Startelf bildet sich fast von alleine - und auf der Bank sitzen vorwiegend Nachwuchsspieler, deren Alter höher ist als die Zahl ihrer Bundesliga-Einsätze. Tipp: Keine Klinsmann-Party, der FC Bayern gewinnt mit 3:1.

Welche Frage stellt sich Borussia Dortmund?

Eine Frage, die bei Borussia Dortmund ehrlicherweise auf einige Spieler zutrifft: Spielt er oder spielt er nicht? Muskuläre Probleme bei Marco Reus, Paco Alcácer erst angeschlagen, dann entnervt, weil mit Erling Haaland ein Konkurrent für den BVB-Sturm verpflichtet wurde. Der, also Haaland, jedoch ebenso angeschlagen war und im Wintertrainingslager längst nicht alles Einheiten absolvierte. Der 19-Jährige selbst sagte, er habe "natürlich noch Trainingsrückstand" vor dem Rückrundenauftakt beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr). Trainer Lucien Favre ergänzte, dass das Riesentalent "nicht alle Spiele machen kann", Sportdirektor Michael Zorc hielt fest: "Beide sind einsatzbereit." Also Reus und Haaland. Im Hinspiel gegen den FCA gab's ein 5:1, allerdings ist Augsburg inzwischen erstarkt. Von den jüngsten sieben Spielen gewannen die bayrischen Schwaben fünf, die einzige Niederlage gab es beim Herbstmeister in Leipzig. Tipp: Haaland gibt in der zweiten Halbzeit sein BVB-Pflichtspiel-Debüt und die Borussia gewinnt mit 2:0.

Was macht eigentlich der Herbstmeister?

Er verleiht Spieler innerhalb der konzerneigenen Fußball-Gruppe. Und wird am Ende der Saison zum ersten Mal in der kurzen, aber dafür umso kontroverseren Geschichte von RB Leipzig erstmals deutscher Meister. Sagen nicht wir, sondern die 239 Bundesliga-Profis, die an der "Kicker"-Umfrage teilgenommen. 43,1 Prozent sehen Leipzig als Favorit, 36 Prozent tippen auf den FC Bayern. Das Zutrauen in seine Spieler hat auch RB-Trainer Julian Nagelsmann, wie er RTL/ntv im Exklusiv-Interview verriet: "Wir haben natürlich das Potenzial dazu" - auch wenn, klar, dafür vieles passen muss: "Wenn wir gute Spiele machen", außerdem "braucht man auch wie in der Hinrunde das Quäntchen Glück".

Um Potenzial ging es auch zwischen Stürmer Timo Werner und Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic. Letzterer hatte mitgeteilt, der RB-Angreifer passe nicht in das System der Münchner, Werner fand das nicht so gut, er traue sich das definitiv zu, diese Qualität habe er. Konkrete Transfergerüchte gibt es zurzeit aber nicht und schließlich läuft sein Vertrag in Leipzig noch bis 2023. Nun aber steht erstmal die erste Bewährungsprobe im Jahr 2020 an: am Samstag um 18.30 Uhr gegen den 1. FC Union Berlin. Der Erstliga-Neuling hat sich seit dem 0:4 am ersten Spieltag massiv gesteigert und liegt mit 20 Punkten aus 17 Spielen exakt auf Kurs der 40 Punkte, die als magische Marke gelten, um bloß nicht abzusteigen. Tipp: Timo Werner trifft zum 19. Mal in dieser Spielzeit und Leipzig siegt mit 3:1.

Was ist sonst noch so los?

Neu auf Schalke: Jean-Clair Todibo. (Foto: imago images/RHR-Foto)

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr): Gleich zum Rückrundenstart wartet die Bundesliga mit einem hochklassigen Leckerbissen auf. Im engen Rennen um die Spitze stehen die Schalker momentan auf Tabellenplatz fünf, die Gladbacher gar drei Ränge davor - nur zwei Punkte in Lauerstellung hinter den Rasenballsportlern aus Leipzig. Überhaupt läuft es bei der Borussia vom Niederrhein. Fast keine Verletzungssorgen und eine intensive Taktikvorbereitung versprechen viel für die zweite Saisonhälfte, die der VfL zudem ohne die zusätzlichen Belastungen aus Pokal und Europa bestreiten wird. Sportdirektor Max Eberl verkündete unlängst: "Die Qualifikation für die Champions League wäre für uns wie die Meisterschaft." Wie realistisch das ist, wird sich wohl in Gelsenkirchen andeuten. Auch die kurzzeitig vom Nübel-Theater gestörten Gastgeber streben die Königsklasse an und haben dafür einen der "besten jungen Innenverteidiger, die es derzeit in Europa gibt", vom FC Barcelona ausgeliehen. Sagt jedenfalls Trainer David Wagner über Jean-Clair Todibo. Ob der junge Franzose wirklich so gut ist, kann er ja gleich beweisen, wenn er es mit dem Ex-Schalker Breel Embolo zu tun bekommt. Tipp: Auf Schalke springt die Borussia (zumindest vorübergehend) an die Tabellenspitze, 2:3.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Was ist eigentlich los bei der Eintracht? Nur noch drei magere Pünktchen trennen die SGE vom Relegationsplatz. Seit dem furiosen 5:1-Erfolg gegen den FC Bayern Anfang November gelang den Frankfurtern kein Liga-Sieg mehr. Trainer Adi Hütter erklärt den Leistungsabfall so: "Wir haben in den letzten Monaten viel Kredit verspielt." Deshalb setzt er nun auf eine Viererkette vor dem wiedergenesenen Torwart Kevin Trapp. Dessen Gegenüber wird mit Philipp Pentke ein Bundesliga-Debütant sein, weil Hoffenheims Stammkeeper Oliver Baumann verletzt ist. Spannend wird auch die Premiere von Munas Dabbur. Der für etwa zwölf Millionen Euro verpflichtete israelische Nationalstürmer ist immerhin schon zwei Mal Torschützenkönig in Österreich geworden und will nun die TSG mit Treffern beglücken. Tipp: Dabbur trifft zwar gleich zum Einstand, der große Wurf gelingt aber der SGE, 1:3.

Autsch: Werder-Trainer Kohfeldt hat's nun auch erwischt. (Foto: imago images/ActionPictures)

Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen: Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß - so würde wohl Zitatgeber Andreas Brehme die Bremer Hinrunde umschreiben. Und nun? Geht's so ähnlich weiter, denn Trainer Florian Kohfeldt hat sich eine Fuß(!)verletzung zugezogen. "Florian hat richtig Schmerzen, kann nicht auftreten und hat Bettruhe verordnet bekommen", erklärte Werders Sportchef Frank Baumann. Beim Spiel gegen die Fortuna soll Kohfeldt aber auf der Trainerbank sitzen. Das Ruder herumreißen müssen ohnehin die Spieler auf dem Platz. "Wir werden bis zum Ende kämpfen", versprach Klubikone Claudio Pizarro. Wohlwissend, dass die Bremer Vorletzte sind und mit 41 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga stellen. Nun geht's ausgerechnet zum direkten Konkurrenten nach Düsseldorf, der nur einen Punkt vor dem SVW auf dem Relegationsplatz steht. Neuzugang Steven Skrzybski will seine trostlose Schalker Zeit vergessen machen und die Fortuna zum Sieg schießen. Doch selbst wenn dies gelingen sollte, stapelt F95-Trainer Friedhelm Funkel tief: "Wir werden gegen Bremen nicht den Klassenerhalt feiern, aber auch der Abstieg wird noch nicht besiegelt sein." Tipp: Das Kellerduell findet keinen Gewinner, 2:2.

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg: Mit stolzen 26 Punkten kommen die Freiburger aus der Winterpause und sind auf Platz acht das Überraschungsteam der Hinrunde. Kaum auszudenken, was alles noch mit einem gesunden Luca Waldschmidt erreicht worden wäre. Seit Mitte November fehlte der Torjäger den Breisgauern wegen einer Knieverletzung sowie einer Mittelgesichtsfraktur, nun hindert den Nationalspieler womöglich eine Erkältung am Einsatz. "Es wird eng", sagte Trainer Christian Streich. Sein Kollege Achim Beierlorzer geht "mit einem guten Gefühl in die Rückrunde", immerhin haben die Mainzer nach einem Testspielsieg gegen den BVB Selbstvertrauen getankt. Allein das wird aber wohl nicht reichen – Tipp: 1:3.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (alle Samstag, 15.30 Uhr): Irgendwie sind die Kölner kurz vor der Winterpause dann doch noch aus dem Tabellenkeller geklettert, nach drei Siegen in Folge rangiert das Team von Trainer Markus Gisdol auf Platz 15. Damit die Erfolgskurve weiter nach oben zeigt, wurde Angreifer Mark Uth ausgeliehen - vom FC Schalke, gegen den er dann aber nicht spielen darf. Nun geht's aber erstmal gegen offensiv schwerfällige Wolfsburger. Der am Rhein wohlbekannte VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke forderte deshalb: "Wir müssen schnell in Schwung kommen - und das am besten schon in Köln." Topzugang beim Werksklub ist allerdings ein Innenverteidiger: Etwa zehn Millionen Euro soll das kroatische Defensivtalent Marin Pongracic gekostet haben. Tipp: Pongracic und Co. halten dicht und bereiten den Kölnern einen Fehlstart, 0:1.

Geht seinem Team "auf den Sack": Paderborn-Trainer Baumgart (deutlich außerhalb der Coaching-Zone). (Foto: imago images/Laci Perenyi)

SC Paderborn 07 - Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr): Letzter gegen Sechster - noch Fragen? Nun, ganz so einfach ist das ja nicht. Denn die favorisierte Werkself "muss besser verteidigen", wie Trainer Peter Bosz motzt. Ob sich da etwa Lücken für die Paderborner Hauruckoffensive auftun? Außerdem gut für die ostwestfälische Hoffnung: Bei den Leverkusenern sind vier potenzielle Startelfspieler verletzt oder gesperrt, allen voran der argentinische Edel-Neuzugang Exequiel Palacios, der eine Rotsperre von River Plate Buenos Aires mitgebracht hat. Das ist schade, denn der Junge hat immerhin rund 20 Millionen Euro gekostet. Etwas weniger blätterte Paderborn für Angreifer Dennis Srbeny hin, der für eine sechstsellige Ablöse vom englischen Zweitligisten Norwich City zurückkehrte - auf Wunsch von Trainer Steffen Baumgart. Der sorgt allerdings für Unmut im SCP-Team: "Der kann keine fünf Minuten still sitzen und ist mehr außerhalb als in der Coaching-Zone. Damit geht er uns allen auf den Sack", polterte Kapitän Christian Strohdiek jüngst. Tipp: Baumgart strapaziert die Gemächte der SCP-Spieler bei der Niederlage weiter, 1:4.

Wer spielt das beste Phrasenschach?

"Einige haben nach der letzten Saison angefangen zu träumen. Denen will ich am liebsten in den Hintern treten. Das ist keine Euphorie, das ist Größenwahn!" (Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel staucht seine Spieler zusammen)

Vor dem Rückrundenauftakt noch ein kurzer Fakt zur Hinrunde: Vor Beginn des 18. Spieltages gibt es genau sechs Feldspieler, die in dieser Saison noch keine einzige Bundesliga-Sekunde verpasst haben: Wolfsburgs Josuha Guilavogui, die beiden Freiburger Christian Günter und Robin Koch, Schalkes Bastian Oczipka, außerdem Christopher Trimmel vom 1. FC Union und Matthias Zimmermann von Fortuna Düsseldorf.