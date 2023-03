US-Hersteller Sonos bringt eine neue WLAN-Lautsprecher-Generation auf den Markt. Der Era 100 tritt die Nachfolge des Bestsellers One an, der Era 300 fordert mit 3D-Audio den Apple Homepod heraus. Beide Speaker gehen auch Bluetooth- und Kabelverbindungen ein.

Vor fast zehn Jahren kam der WLAN-Lautsprecher Sonos Play:1 auf den Markt. Zwar wurde er vier Jahre später vom One abgelöst, aber die grundsätzliche Bauweise und damit auch der Klang blieben unverändert. Jetzt erhält er die "Nummer 1" mit dem Era 100 einen echten Nachfolger mit veränderter Konstruktion. Außerdem stellt der US-Hersteller den komplett neuen Era 300 vor, einen Lautsprecher mit 360-Grad-Sound, der unter anderem gegen Apples Homepod in den Ring steigt.

Neuer Zylinder

Der Era 100 bietet mit zwei Hochtönern Stereoklang. (Foto: Sonos)

Der Era 100 sieht dem Sonos One zwar noch sehr ähnlich. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass er eine leicht eiförmige Grundfläche hat und etwas höher ist. Auf der Oberseite sitzt zudem eine neue, berührungsempfindliche Rinne zur Lautstärkeregelung. Hebt man den Era 100 hoch, spürt man vielleicht auch, dass er mit rund 2 Kilogramm knapp 150 Gramm schwerer als der Vorgänger ist.

Auch das Innenleben ist neu. So hat der neue Sonos-Zylinder jetzt für Stereoklang zwei abgewinkelte Hochtöner und einen um 25 Prozent größeren Mitteltöner, der kräftigere Tiefen produzieren soll. Einem ersten Eindruck nach klingt der Era 100 satter und detaillierter als der One. Wie sehr sich der Klang tatsächlich unterscheidet, wird aber erst ein kommender Vergleich von ntv.de zeigen.

Trueplay für Android, Bluetooth, Klinke

Eine eindeutige Verbesserung ist, dass es jetzt auch Trueplay für Android gibt. Das heißt, der Lautsprecher kann jetzt nicht mehr nur mithilfe eines iPhone oder iPad den Klang an sein Umfeld anpassen. Allerdings geschieht dies mit der Android-App statisch mit den Mikrofonen des Speakers. Man bewegt sich also nicht durch den Raum und nutzt Smartphone- oder Tablet-Mikros wie mit iOS-Geräten. Das Resultat soll entsprechend auch nicht immer ganz so gut ausfallen.

Der Era 100 ist außerdem wesentlich konnektiver als sein Vorgänger. Er kann sich mit Zuspielern per Bluetooth verbinden und hat einen AUX-Anschluss. Das heißt, er kann so beispielsweise für einen Plattenspieler als Lautsprecher dienen.

Riesiger Ohrhörer mit Dolby Atmos

Auch der Sonos Era 300 hat einen kapazitiven Schieberegler zur Lautstärkeregelung. (Foto: Sonos)

Eine ganz neue Kategorie für Sonos ist der Era 300. Nachdem das US-Unternehmen bereits Soundbars mit 3D-Klang im Angebot hat, ist er der erste unabhängige Lautsprecher des Unternehmens mit Dolby Atmos. Zu diesem Zweck stecken in seinem Inneren gleich sechs Treiber.

Ein zentraler Mittel-Hoch-Töner wird an den Seiten von zwei weiteren flankiert. Ein vierter Treiber ist nach oben gerichtet, um von der Zimmerdecke reflektiert Töne von oben zu erzeugen. Zwei Tieftöner sind für die Bässe zuständig und sollen nach links und rechts gerichtet den Stereoeffekt verstärken.

Kompakt, aber klangstark

Dank AUX-Eingangs benötigt man für den Anschluss eines Plattenspieler kein teures Zubehör. (Foto: Sonos)

Das Design, das ein wenig an einen überdimensionalen Ohrhörer erinnert, ist nicht nur außergewöhnlich, es ermöglicht auch eine ziemlich kompakte Bauweise. So ist der etwa 4,5 Kilogramm schwere Lautsprecher mit 160 x 260 x 185 Millimeter nicht sehr viel größer als der Era 100. Wie beim kleineren neuen Sonos-Lautsprecher findet man auch beim Era 300 einen AUX-Eingang, und er kann ebenfalls Bluetooth-Verbindungen eingehen.

Klanglich spielt der Große aber in einer anderen Liga. Beim ersten Probehören zeigte der Era 300 sehr kräftige Bässe und einen beeindruckenden 3D-Raumklang. Eine starke Vorstellung bot er auch als Satelliten-Paar in einem 7.1.4-System im Wohnzimmerkino. Dabei handelte es sich allerdings um einen Vorführraum. Was er unter schwierigeren Bedingungen kann, muss auch der Era 300 erst in einem Praxistest beweisen.

Nachhaltiger als bisher

Bei beiden Neulingen folgt Sonos dem Trend zu mehr Nachhaltigkeit. So besteht ihr Gehäuse aus recyceltem Kunststoff, und mehr Schrauben statt Klebstoff sollen die Lautsprecher leichter zu reparieren machen. Die Verpackung soll aus nachhaltig produziertem Papier sein. Einen Aus-Schalter haben auch Era 100 und 300 nicht, mit weniger als zwei Watt sollen sie aber im Standby-Modus besonders genügsam sein. Außerdem sollen die Geräte mit einem neuen, "innovativen Ruhemodus" Strom sparen.

Beide Lautsprecher kommen am 28. März in den Handel. Der Sonos Era 100 kostet rund 280 Euro, für den Era 300 muss man knapp 500 Euro ausgeben.