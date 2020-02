Der Sog, den Schwarze Löcher mit sich bringen, verschlingt alles unwiderruflich. Diese Vorstellungen und das Wissen darum, dass es tatsächlich zahlreiche Schwarze Löcher im Universum gibt, lässt schnell die Frage entstehen, ob auch die Erde irgendwann betroffen sein könnte.

Abhängig von ihrer Größe unterscheidet man zwei verschiedene Typen von Schwarzen Löchern: Kleine stellare schwarze Löcher sind nur etwa zehnmal so schwer wie unsere Sonne. Es gibt sie millionenfach in unserer Galaxie, der Milchstraße. Der uns nächste bekannte Himmelskörper dieser Gattung ist über 1.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Große Sorgen muss man sich also nicht machen, dass die Erde von einem solchen kleinen schwarzen Loch geschluckt wird, denn: Selbst wenn unser Sonnensystem mit Lichtgeschwindigkeit auf ein solches schwarzes Loch direkt zurasen würde, würde es noch mehr als 1.000 Jahre bis zu einem Zusammenstoß dauern. Über eine solche Distanz einen so kleinen Himmelskörper genau und mit der maximal möglichen Geschwindigkeit zu treffen, ist jedoch in höchstem Maße unwahrscheinlich. Die Gefahr, die von stellaren schwarzen Löchern ausgeht, ist also extrem gering.

Berechenbares Risiko

Anders ist die Situation dagegen bei der zweiten Gattung, den supermassiven schwarzen Löchern, von denen kürzlich eines von Wissenschaftlern erstmals fotografiert wurde. Über deren Positionen und Bewegungen wissen wir recht gut Bescheid. Deswegen ist das Risiko berechenbar. So ist bekannt, dass die uns am nächsten gelegene Galaxie ein großes schwarzes Loch hat - und dass sich unsere Galaxie mitsamt der Erde auf Kollisionskurs mit diesem Nachbarn befindet.

Um es mal anschaulich zu machen: Wenn man die Lebenszeit unseres Sonnensystems auf einen Tag verkürzen würde, dann ist es jetzt neun Uhr morgens; der Homo sapiens existiert erst seit einem Wimpernschlag und die Kollision ist für den frühen Abend vorausgesagt. Ob es dabei überhaupt zur Kollision mit dem schwarzen Loch kommt - das ja nur ein Teil dieser Galaxie ist - lässt sich derzeit nicht vorausberechnen. Aber selbst wenn: Die Menschheit würde das ohnehin nicht mehr erleben - sie wird schon viel früher durch die Erwärmung und Ausdehnung der Sonne ausgelöscht sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf helmholtz.de