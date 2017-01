Unterhaltung

Von jetzt an geht die Krone vor: Das neue Leben des Prinzen William

Im Kensington Palast stehen die Zeiger auf Veränderung. Es heißt, das altehrwürdige Gebäude dürfe schon bald Prinz William und seine Familie beherbergen. Vorher steht für den britischen Royal aber noch ein wichtiger beruflicher Schritt auf dem Programm.

Prinz William wird zum Vollzeit-Royal. Der Zweite der britischen Thronfolge wird im Sommer 2017 seinen Job als Rettungspilot an den Nagel hängen und sich komplett seinen royalen Pflichten widmen. Das berichtet jedenfalls die britische Zeitung "The Sunday Times".

Prinz Williams Vertrag laufe bereits im März aus, doch er soll noch bis zum Sommer weiter dort arbeiten, ehe er den Job endgültig aufgeben wird, heißt es. Doch das ist nicht die einzige Veränderung für den 34-Jährigen und seine Familie in diesem Jahr.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Prinz William und seine 35-jährige Ehefrau Herzogin Kate mit ihren Kindern, dem dreijährigen Prinz George und der einjährigen Prinzessin Charlotte, den Kensington Palast zu ihrem Hauptwohnsitz machen werden. Ab Herbst soll George in London mit der Vorschule beginnen und Charlotte soll in der britischen Hauptstadt einen Kindergarten besuchen.

Charles nicht in den Schatten stellen

Trotz der Konzentration auf seine royalen Pflichten soll Prinz William nicht mehr Termine wahrnehmen als der 68-jährige Prinz Charles. Dem Blatt zufolge wolle er seinen Vater nicht in den Schatten stellen. Williams Jobaufgabe kommt rund einen Monat nachdem angekündigt wurde, dass die mittlerweile 90 Jahre alte Queen Elizabeth II. im April ihre Schirmherrschaft von rund 20 Organisationen abgeben und auf royale Familienmitglieder verteilen werde. Allerdings habe niemand aus dem Königshaus Druck auf den zweifachen Familienvater ausgeübt.

Prinz William wurde einst vorgeworfen, seine royalen Pflichten nicht allzu ernst zu nehmen. Er erklärte jedoch, er werde liebend gerne weitere Verpflichtungen übernehmen, sobald seine Großmutter dies für nötig erachte. Im Jahr 2016 absolvierte er an 80 Tagen offizielle Termine im Namen der Krone. Seine Ehefrau Kate tat dies an 63 Tagen. Der Ehemann der Queen, der 95-jährige Prinz Philip, war an 139 Tagen aktiv, die Königin selbst an 80 Tagen und ihre 66-jährige Tochter Prinzessin Anne sogar an 179 Tagen.

Bilderserie Kate wird 35 Herzogin ohne Fehl und Tadel

Quelle: n-tv.de