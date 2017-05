Wissen

Flug zur ISS im April 2018: Gersts zweite Mission heißt "horizons"

Seine erste Mission im Jahr 2014 hieß "Blue Dot" und zeigte eindrücklich, welch zerbrechlicher, wertvoller Planet die Erde im Universum ist. 2018 nun fliegt Esa-Astronaut Alexander Gerst unter dem Motto "horizons" zur ISS.

"Der Countdown läuft. Heute in einem Jahr wird unsere Soyuz MS-09 von Baikonur aus ins All fliegen wenn alles glatt geht", twitterte Alexander Gerst am 29. April dieses Jahres. Im Frühjahr 2018 tritt Gerst seine zweite Reise zur Internationalen Raumstation an. Wie die Mission heißt, hat Deutschlands erfahrener Astronaut jetzt verkündet: "horizons".

"Ich hatte in letzter Zeit Sorge, dass ich den Missionsnamen schon vor dem heutigen Termin ausplappere", sagte Gerst im Astronautenzentrum der Esa in Köln vor Journalisten. "Diese Sorge brauche ich jetzt nicht mehr zu haben." Der 41-jährige erzählte, wie es zu dem Motto seiner zweiten Weltraummission kam: "Seitdem es Schiffe gibt, segeln Menschen über den Horizont hinaus. Sie haben Kontinente entdeckt. Jetzt sind wir zum ersten Mal seit Jahrmilliarden in der Lage, unseren Planeten zu verlassen. Auf der ISS lernen wir, wie wir das dafür nötige Schiff segeln."

Den Drang, die persönlichen Horizonte zu erweitern, kenne jeder. Jetzt gehe der Blick weit über den Erdhorizont hinaus.

Quelle: n-tv.de