Kraft tanken und das Leben feiern: Wie kann ein Urlaub jenseits des Alltagsrauschens aussehen? Mal ganz für uns sein - mit Familie, mit Freunden und einer Ferienküche, die gute Laune und Energie schenkt.

Hatten Sie schon Urlaub? Wenn nicht, wird's Zeit! In den meisten Bundesländern sind die Sommerferien in vollem Gange, nur in Nordrhein-Westfalen ist nun schon das Ende in Sicht. Wir befinden uns also fast alle in Ferienstimmung und Urlaubslaune; Eltern haben ihre arbeitsfreie Zeit längst geplant, denn die ist ja bekanntlich wesentlich kürzer als die schulfreie Zeit der Sprösslinge.

Trotz schlechter Prognosen für die wirtschaftliche Lage fahren wir Deutschen in den Urlaub. Fast verbissen, möchte man meinen, wie wir nun mal so sind. Professor Bernd Eisenstein, Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung, meint dazu, da müsse schon viel passieren, wenn der Urlaub komplett gecancelt wird. Denn so ein Urlaub hat eine nicht zu unterschätzende emotionale Komponente: Urlaub ist ein ganz wichtiges Gut für uns. Einsparpotential gibt es aber auch bei der Urlaubsplanung, da wird eventuell ein preiswerteres Hotel gebucht, doch lieber ein Camper gemietet oder gezeltet. Der Hype, den Camping und Caravan-Urlaub durch Corona erhielt, ist nicht verflogen. Laut Eisenstein ist das Interesse an Wohnmobil-Reisen 2023 sogar gestiegen.

Kochfans und Genießer, die gerne ihren Urlaub in Gourmet-Hotels in atemberaubender Landschaft verbringen, liebäugeln vielleicht doch mal mit erholsamen Tagen in einem Camper, im Wohnwagen, in einem Ferienhaus oder auf einem Hausboot - natürlich in nicht minder schönen Gegenden! Herzenswunsch der meisten dürfte dann eine gut eingerichtete Küche sein. Auch Outdoor-Küchen mit Grill im Ferienhaus sind bei immerhin 46 Prozent der deutschen Urlauber heiß begehrt. Schließlich macht Kochen im Urlaub mit Familie oder Freunden doppelt so viel Spaß: Man hat mehr Zeit als sonst und man kann das Köcheln am Meer oder in den Bergen entspannt genießen. Und dennoch: Allzu viel Zeit will niemand am Herd verbringen, dazu ist der Aufenthalt in freier Natur zu verlockend. Und genau dafür hat Stevan Paul sein neuestes Kochbuch geschrieben.

Es regnet. Na und? Vivi D'Angelo genießt ihr Ragù di papá nach einem Rezept ihres Vaters Renato. (Foto: Vivi D'Angelo)

"Einfach Urlaub" hat den Untertitel "Rezepte, die den Sommer feiern". Darum geht es dem gelernten Koch und Autor. Durchatmen und die freie Zeit genießen - mit unkomplizierter Urlaubsküche, die gute Laune macht und überrascht. Rezepte, die auch in der kleinsten Küche einer Ferienwohnung oder im Camper gelingen. Das Buch aus dem Brandstätter Verlag hält eine Menge an Rezepten bereit, die unkompliziert sind und Energie schenken. Beste Voraussetzungen, um das Leben und den Sommer zu feiern. Die schönen Fotos von Vivi D'Angelo vermitteln eindrucksvoll, wie viel Spaß das Team während der Buch-Produktion hatte. Und natürlich sind auch die leckeren Gerichte, die in einem Ferienhaus an einem See in Norddeutschland entstanden, appetitanregend abgebildet.

Wer hat hier einen Vogel?

"Andere Leute haben einen Büro-Hund, wir haben Stelzi", schreibt Stevan Paul. Stelzi ist eine Bachstelze, die das Produktionsteam die gesamte Zeit über neugierig begleitet hat. "Den ganzen Tag über beobachtete sie unsere Fortschritte mit großem Interesse, besonders gern vom Dach des Häuschens aus. Nur sich selbst fotografieren lassen, das wollte die feine Dame auf keinen Fall (wir haben alles versucht!). Dennoch haben wir unsere treue Begleiterin im Buch verewigt - entdeckt ihr Stelzi?"

Das Zitronenhühnchen vom Blech steckt überwiegend im Ofen und lässt viel Zeit für andere Unternehmungen. (Foto: Vivi D'Angelo)

Ich habe Stelzi einige Male gefunden, ist ja wohl klar. Ziemlich drollig! Nicht nur der Team-Vogel ist im Buch verewigt - auch die entspannte Gute-Laune-Playlist mit Songs, die das Produktionsteam beim Überlegen, Schreiben und Fotografieren, beim Grillen, Rühren und Essen gehört hat. Herunterzuladen mit einem QR-Code. Überhaupt: Das ist wieder mal ein tolles Buch, das richtig Spaß beim Durchblättern macht, bevor man überhaupt den Kochlöffel in die Hand nimmt. Da stellt sich Urlaubsstimmung lange vor der Abreise ein. Hilfreiche Checklisten und die vielen Tipps zu Einkauf, Bevorratung und platzsparendem Packen sind gut geeignet, für Durchblick im üblichen Vorbereitungschaos zu sorgen. Das Buch ist handlich und findet garantiert ein Plätzchen im Urlaubsgepäck.

Ich packe meine Küche ...

Nur nicht zu viele Klamotten einpacken: Die Lieblingsshirts werden gewaschen und kommen auf die Leine. Fertig! (Foto: Vivi D'Angelo)

Sie kennen sicher das beliebte Spiel "Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...". Im Buch verrät Stevan Paul, dass er so wenig wie möglich an Küchengeräten und -utensilien mitnimmt. Deshalb gibt er Ihnen den Tipp, sich vorab über die Ausstattung der Ferienküche zu informieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, packt eine Mini-Reiseküche. Was so alles dazu gehört, zählt Stevan Paul natürlich auch auf - von Backpapier (wirklich nie da) über Müllbeutel (können eventuell vor Ort gekauft werden) bis Verbandskasten mit Pflastern: "Die braucht man eh nur, wenn man sie nicht dabei hat." Wer campt, der müsse zusätzlich an ein paar Dinge denken. Für Urlaubsgriller hat der Autor eine Extra-Wissensrubrik spendiert. Außerdem kann man sich über einen QR-Code noch mehr ausführliche Tipps rund ums Grillen aufs Handy holen.

Stevan Paul beantwortet viele Fragen und beseitigt Unsicherheiten in punkto Lebensmittel packen und verpacken sowie zur wohl größten Herausforderung für alle Campenden: Kühlen. Besonders clever ist seine Idee mit den trinkbaren Kühlelementen - absolut umweltbewusst und platzsparend.

Die zwei Rezeptteile befassen sich mit Reiseproviant und Snacks beziehungsweise mit Gerichten für die Zeit am Urlaubsort. Letzteres, "Angekommen", hält rund 90 Rezepte parat, angefangen von Ideen fürs Essen am ersten Abend, an dem nach langer Fahrt keiner ewig am Herd stehen will. Dennoch futtern alle ganz gerne eine warme Mahlzeit. Der große Rezeptteil gliedert sich in elf Kapitel. Rezepte für Hitzetage, an denen eine im wahrsten Wortsinn kalte Küche bevorzugt wird, gibt es da genauso wie Rezepte für wärmende Gerichte, falls es doch mal kühl werden sollte. Durstlöscher fehlen ebenso wenig wie Salate oder süße Sachen, Frühstücksideen oder Vorschläge für gesellige Sommerabende und Grillpartys.

Grilled Cheese "Croque Madame"

Zutaten für 4 Toastsandwiches: 4 Eier (M)

ca. 100 g Kräuterfrischkäse

40 g Reibekäse

Salz

einige Halme Schnittlauch

1 Tomate

8 Scheiben Toastbrot

4 Scheiben Cheddar-Käse

3 EL Olivenöl

optional: Radieschen

Mit Frischkäse, Tomatenscheiben und Cheddarkäse gefüllt, in Ei getaucht und sanft gebraten kommt der Hybrid aus Grilled Cheese Sandwich und Croque Madame auf den Tisch. Und ja: Das ist ein Frühstück für Champions - oder nach dem Frühstück direkt ab in die Hängematte!

Zubereitung (fertig in 20 Minuten):

Aus Eiern, 40 g Frischkäse und Reibekäse einen Guss anrühren, leicht salzen. Schnittlauch in Röllchen schneiden und unterrühren. Tomate in Scheiben schneiden, leicht salzen.

Toastscheiben mit dem übrigen Frischkäse dünn bestreichen, Cheddar und Tomatenscheiben auf 4 Toastscheiben verteilen, mit den übrigen Toastscheiben deckeln und flachdrücken.

Nach diesem Sandwich kann der Tag nur gut werden. (Foto: Vivi D'Angelo)

Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Toast-Sandwiches in den Eier-Käse-Guss tauchen, in die Pfanne geben und mit übrigem Guss beschöpfen. Bei milder bis mittlerer Hitze 3 Minuten stocken und bräunen lassen, dann wenden und nochmals 3 Minuten braten. Warm mit gewaschenen Radieschen servieren.

Upgrade:

Der Reibekäse lässt sich variieren, hier könnt ihr auch Käsereste gut verarbeiten. Geeignet sind unter anderem Edamer, Gouda, Bergkäse, Comté, Gruyère. Statt Cheddar Mozzarella in Scheiben oder Raclettekäse verwenden.

Dänische Röstzwiebeln über die Füllung streuen.

Linsensalat mit Grillkäse und Trauben

Zutaten für 4 Personen: 200 g grüne Trauben

2 TL flüssiger Honig oder Ahornsirup

6 EL Weißweinessig oder Obstessig

Salz

80 g Berglinsen

5 EL Gemüsebrühe

1 TL scharfer Senf

Olivenöl

1 (rote) Lauchzwiebel

50 g Spinatsalat

300 g Brat- und Grillkäse

Pfeffer

Der französische Linsensalat überzeugt in Kombination mit würzigem Bratkäse, saftig eingelegte Trauben setzen fruchtige Akzente.

Zubereitung (fertig in 25 Minuten):

Die Trauben halbieren und mit 1 TL Honig und 2 EL Essig mischen, leicht salzen und beiseitestellen. Die Linsen in Salzwasser ca. 15 Minuten leise köchelnd mit Biss garen.

Aus Brühe, Senf, restlichem Essig und restlichem Honig sowie 5 EL Olivenöl eine Vinaigrette anrühren. Lauchzwiebel in Ringe schneiden und unterrühren, die Vinaigrette mit Salz würzen. Spinat waschen und trockenschleudern.

Käse in Stücke schneiden und in einer Pfanne in 4 EL heißem Öl 3 bis 4 Minuten goldbraun braten, pfeffern.

Wenn keiner am Grill stehen will, gibt's diesen leckeren Linsensalat. Der Grillkäse kommt nämlich aus der Pfanne. (Foto: Vivi D'Angelo)

Die Linsen in ein Sieb abgießen, unter kaltem Wasser kurz abbrausen, abtropfen und lauwarm mit der Vinaigrette und dem Spinat mischen.

Den heißen Bratkäse mit den Trauben auf einer Platte anrichten, mit dem Linsen-Spinat-Salat beschöpfen.

Upgrade:

Geröstete Pinienkerne passen super dazu. Anstelle des Bratkäses kann man auch einfach zwei Kugeln Mozzarella (ungebraten!) aufschneiden und mit dem Salat marinieren.

Wassermelonen-Schnitte "Garniture"

Zutaten für 4 Schnitten: 1 große, gekühlte Wassermelone

2 EL Ahornsirup (oder flüssiger Honig)

1 EL Zitronensaft

1 TL helle Sojasauce (optional)

50 g gewürfelter Feta

ein paar geröstete Walnüsse

1-2 eingelegte Peperoni

eingelegter Sushi-Ingwer

Dillspitzen

kleine Basilikumblättchen

Pfeffer

Olivenöl

Optisch ein Hingucker, vor allem aber geschmacklich eine erfrischende Überraschung, die vielschichtig überzeugt: Jeder Happen schmeckt ein bisschen anders, salzig, süß, scharf, knusprig, kräuterig … macht einfach Spaß!

Zubereitung (fertig in 20 Minuten):

Aus der Wassermelone zwei etwa 5 cm dicke Scheiben herausschneiden.

Aus jeder Scheibe zwei große Schnitten von etwa 12 cm Länge schneiden (das übrige Melonenfleisch von der Schale schneiden und naschen).

Ahornsirup, Zitronensaft und optional Sojasauce miteinander verrühren und die Schnitten damit einstreichen.

An heißen Tagen bleibt die Küche kalt und die Wassermelone hat ihren Auftritt. (Foto: Vivi D'Angelo)

Die Schnitten auf Tellern anrichten und nach Gusto kunstvoll belegen: mit Feta, zerbrochenen Walnüssen, Peperoni-Stückchen, Sushi-Ingwer, Dillspitzen und Basilikum. Mit Pfeffer aus der Mühle würzen und mit Olivenöl beträufelt servieren.

Upgrade:

Im Bild meine süß-salzigen Walnüsse aus dem Ofen. Die lohnen sich und man kann gleich ein bisschen mehr davon machen: Eine gute Handvoll Walnüsse mit 2 bis 3 Tropfen Olivenöl mischen, leicht salzen, mit einem Hauch Zucker würzen. Auf einem Blech im Ofen bei 180 Grad 10 bis 12 Minuten rösten. Herausnehmen und vollständig auskühlen lassen (erst dann werden sie richtig knackig). Direkt vernaschen oder im Vorratsschrank in einem Schraubglas aufbewahren.

Einen erholsamen und genussvollen Urlaub wünscht Ihnen Heidi Driesner.