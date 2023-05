Kurz vor der Verleihung der Deutschen Filmpreise: Die Präsidentin der Deutschen Filmakademie hat zwar ein bisschen Bammel vor Liveauftritten, vor allem vor der Crème de la Crème der Kollegen, aber auch das Bedürfnis, ein paar Sätze in Richtung der ewigen Nörgler und Meckerer zu senden. Das allerdings macht sie im Gespräch mit ntv.de mit gewohnter Eleganz und Grandezza.

ntv.de: Wovor hat die Präsidentin der Deutschen Filmakademie am meisten Bammel hinsichtlich der Verleihung des Deutschen Filmpreises?

Alexandra Maria Lara: Dass ich einen Namen falsch aussprechen werde (lacht).

Und ich dachte, Schauspieler sind cool ...

Am Drehort, da weiß ich immer sehr genau, was zu tun ist, da bin ich zu Hause. Aber dieses Präsentieren und frei Sprechen vor größeren Mengen ist immer noch aufregend.

Es ist aber sympathisch, und das braucht der Filmpreis ja auch. Immerhin werden hier trotz all der Kritik Lolas verliehen.

Die Präsidentin der Deutschen Filmakademie ist für offene und konstruktive Diskussionen. (Foto: IMAGO/Eventpress)

Ja, das ist ein schöner Preis. Bei den ganzen Querelen der letzten Wochen habe ich mich immer gefragt, was das mit den Menschen macht, mit denen ich nun die ganze Zeit zusammengearbeitet habe. Die sind mir in diesem ersten Jahr nämlich total ans Herz gewachsen. Ich habe ja erstmalig einen Blick aus der Nähe auf das Geschehen in der Akademie - was ist die Akademie, wie sieht die Arbeit im Konkreten aus - werfen können. Das hat schon Potenzial, einen zu treffen. Gleichzeitig sehe ich auch: Diese Kritik scheint ein Stück weit Normalität zu sein. Die Diskussion um das "Wie weiter?" hat ja auch eine Lebendigkeit. Und ich bin sowieso immer dafür, dass man die Dinge viel und offen diskutiert. Ich mag allerdings einseitige Sichtweisen überhaupt nicht.

Es ist leicht, an allem rumzumeckern, wenn man doch eigentlich erstmal über neue Ideen diskutieren könnte. Verpuffte Energie, finde ich.

Sehe ich genauso. Es ist immer so mit Kritik: Lösungsorientierte Kritik ist was Großartiges, aber einfach nur irgendwas, irgendwie in irgendeiner Situation zu schnell, ohne profundes Wissen rauszuhauen und Bestehendes mit einem Satz zu zerstören, das ist keine Kunst. Ich finde, rein menschlich gesehen passt das auch überhaupt nicht in unsere Zeit. Es gibt doch keinen, der momentan nicht berührt, betroffen, nachdenklich ist, ob dem, was insgesamt passiert in Europa und auf der Welt. Und da verstehe ich das erst recht nicht, warum man da nicht eher auf das Miteinander setzt. Also ja, meckern ist einfach (lacht).

Wie weit sind denn die Überlegungen zwischen Ihnen und Florian Gallenberger? Denken Sie darüber nach, beispielsweise, ob der Deutsche Filmpreis unbedingt mit so hohen Preisgeldern verbunden sein muss, oder könnte es auch "nur" um Ruhm und Ehre gehen, wie in anderen Ländern?

Lara und Gallenberger arbeiten hervorragend zusammen. (Foto: IMAGO/Eventpress)

Wir sprechen darüber, natürlich. Ganz viel sogar. Aber es gibt zwei Ebenen: Das eine ist: Wie funktioniert diese Akademie? Und das andere: Wie bringen Florian und ich uns da ein? Ich als Schauspielerin komme immer eher aus dieser Gefühlswelt heraus. Und Florian als Regisseur ist da strukturierter, er hat diese Klarheit. Wenn wir etwas verändern an der Art des Preises, dann ist das übrigens eine gemeinschaftliche Aufgabe aller Mitglieder. Denn es ist nach wie vor so, dass wir demokratisch handeln. Wenn alle sich eine Veränderung wünschen, dann müssen sich auch alle dafür starkmachen und das dann auch dementsprechend wählen. Das ist ja nichts, wo man mal eben in den Raum kommt und sagt: Alle mal herhören, wir machen das für die nächsten drei Jahre auf jeden Fall anders, ist jetzt einfach so, Leute (lacht). So läuft das in der Akademie nicht. Florian und ich ergänzen uns - finde ich jedenfalls - total gut.

Und das Auswahlverfahren?

Dieses Auswahlverfahren hat eine Geschichte. Ich war schon in mehreren Jurys, die größte war in Cannes 2008. Das war der Wahnsinn! Die Gerechtigkeit, nach der alle suchen, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Allein schon deswegen, weil es um Kunst geht und nicht um eine sportliche Leistung. Da kann man sagen, der oder die ist jetzt wirklich auf die Hundertstelsekunde die schnellste Person. Das gibt es in der Musik, beim Film oder in der Literatur nicht.

Wer will das auch beurteilen? An dem Film von Christian Petzold, "Roter Himmel", hat sich nun die Diskussion entzündet. Weil er eben nicht nominiert wurde und deswegen auch nicht den Preis gewinnen kann, gar keine Chance hat. Aber einen anderen Preis, den Großen Preis der Jury der Berlinale, den hat er schon gewonnen.

Alles, was mit Geschmack zu tun hat, ist doch völlig subjektiv. Also, ich finde den Film hervorragend, und dennoch: Auch wenn ganz viele den toll finden, heißt es nicht, dass das von allen so gesehen wird. Filme werden von Menschen unterschiedlich empfunden. Dieser Film geht ja offensichtlich sowieso seinen Weg, so wie man es guten Filmen wünscht. Und diese Debatte an einem Film festzumachen, finde ich nicht richtig, weil ich persönlich de facto keine Filmschaffenden kenne, die nicht auch schon dagesessen hätten und dachten: "Ach, es wäre schon schön gewesen, wenn das, was wir da zusammen gemacht haben, von anderen auch so gesehen und bedacht werden würde." Natürlich wünscht sich jeder Anerkennung!

Wie sieht das bei Ihnen aus?

(lacht) Anerkennung ist wichtig, ich freue mich darüber. Aber ich würde für den Rest meines Lebens wunderbar ohne jede Nominierung oder ohne jeden Preis auskommen. Und falls es passieren sollte, würde ich mich wahnsinnig freuen. Bis dahin werde ich mich für alle freuen, die in dieser Lage sind. Denn es ist auch ein bisschen eine Lotterie. Und das ist eben nicht nur in der Deutschen Filmakademie und mit diesem Verfahren so, was auch immer kontinuierlich neu evaluiert wird, sondern auch bei anderen Preisen. Die Diskussion um eine Änderung gibt es übrigens schon sehr lange.

Was ist denn wirklich das Beste?

Das Beste hat ganz viel mit Herz, Geschmack und Glück zu tun. Wir sind sehr bunt und vor allen Dingen sind wir im Jahr 2023 angekommen. Es gibt einige wichtige, gut gemachte Filme, ich freue mich riesig für jeden, der es in die Nominierungen geschafft hat. Und trotzdem gibt es eben bestimmte Regularien. Und nur einer oder eine kann gewinnen.

Was dürfen wir denn jetzt Schönes erwarten?

Ich glaube, es wird eine ganz besondere Preisverleihung. Die wunderbare Jasmin Shakeri wird uns durch den Abend führen, unsere künstlerische Leitung wird alles geben, um eine tolle Show daraus zu machen. Ich freue mich, wie immer, am allerallermeisten auf die Nominierten! Ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres, als den Leuten dabei zuzusehen, wie sie hoffen, wie sie sich etwas wünschen. Ich freue mich auf den ganzen Abend, weil dieser Jahrgang so stark ist. Ich habe so eine Freude an diesen unterschiedlichen Filmen und ich wünsche mir einfach eine total gute Stimmung im Raum und vor allen Dingen auf der Bühne. Und ein schönes Miteinander.

Sie haben gerade gesagt, Sie gönnen es allen anderen. Gute Voraussetzungen …

Ich glaube, das weiß man selbst, wann man eine richtig gute Leistung abgeliefert hat. Aber dennoch: Ich habe einmal in einem Film die Hauptrolle gespielt, an dem habe ich aus den unterschiedlichsten Gründen so gehangen und ich habe es dem Film so sehr gewünscht - doch er wurde für nichts nominiert. Und ja, da dachte ich durchaus: Wäre das schön gewesen, wenigstens nominiert zu sein. Aber so ist es nun mal (lacht).

Nach der Verleihung ist vor der Verleihung - woran arbeiten Sie momentan?

Jetzt läuft gerade "Die Gewerkschafterin" im Kino. Da habe ich zwar nur eine sehr kleine Rolle gespielt, aber dafür mit der wunderbaren Isabelle Huppert zusammen vor der Kamera gestanden. Und dann habe ich noch ein paar schöne Projekte, aber ich darf leider noch gar nicht so viel sagen dazu.

Stimmt es, dass die, die vor der Kamera am lustigsten sind, im Privatleben manchmal die Ernstesten sind?

Ja, manchmal schon. Ich glaube, wenn man es für sich und andere wirklich schön oder auch lustig machen will, dann muss man die Welt total ernst nehmen. Wenn man oberflächlich durchs Leben geht, dann wird das nichts.

Mit Alexandra Maria Lara sprach Sabine Oelmann

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises findet am heutigen Abend in Berlin statt.