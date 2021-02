Schon seit Tagen rührt Beyoncé die Werbetrommel für die neue Kollektion ihres Labels Ivy Park in Kooperation mit einem bekannten Sportartikelhersteller. Nun sind die modischen Teile endlich im Handel - und die Sängerin gibt noch einmal Vollgas, um sie unters Volk zu bringen.

Popsängerinnen sind irgendwie auch nicht mehr das, was sie mal waren. Jedenfalls beschränken sie sich schon lange nicht mehr darauf, "nur" zum Gesangsmikro zu greifen. Stattdessen verdingen sie sich nur allzu gern gleichzeitig auch als Modedesignerinnen.

Ex-Spice-Girl Victoria Beckham ist ein Beispiel dafür. Sie hat ihre Musik-Karriere sogar längst komplett an den Nagel gehängt und geht in ihrer neuen Rolle als Fashion-Ikone komplett auf. So komplett, dass sie auch allen Verlockungen eines Comebacks an der Seite ihrer einstigen Girl-Group-Kolleginnen bisher erfolgreich widerstanden hat.

Ein anderes Beispiel ist selbstredend Rihanna. Auf neue Musik ihres Idols warten die Fans der Sängerin aus Barbados nun schon seit Jahren. Dafür können sie sich jedoch die Unterwäsche der 33-Jährigen überstreifen. Rihannas Konzentration gilt derzeit voll und ganz ihrem Dessous-Label "Savage X Fenty".

Feuerwerk an Schnappschüssen

Und auch Beyoncé lässt es sich nicht nehmen, im Mode-Geschäft mitzumischen. Ivy Park heißt die von ihr 2016 gegründete Modemarke, die sich auf die Produktion von Sport-Outfits spezialisiert hat. Dabei setzt Beyoncé von Anfang an auf die Zusammenarbeit mit Adidas. Mehrere Kollektionen hat sie bereits gemeinsam mit dem Sportartikelriesen auf den Markt gebracht.

Nun stand abermals die Veröffentlichung einer neuen Produktlinie an. Schon seit Tagen rührte Beyoncé dafür die Werbetrommel in den sozialen Netzwerken. So sah man sie bereits vor zehn Tagen mit einem braunen Latex-Body auf diversen Schnappschüssen posieren.

Pünktlich zum Launch der Kollektion legte sich die 39-Jährige nun aber noch einmal so richtig ins Zeug. Auf ihrer Instagram-Seite brennt sie derzeit ein regelrechtes Feuerwerk an Schnappschüssen ab, die die Blicke massenhaft auf sich ziehen dürften. Schließlich ist hier auch Beyoncés Kehrseite nahezu unverhüllt zu bestaunen.

Der Einsatz des Popstars in eigener Sache dürfte sicher dazu beitragen, den Absatz anzukurbeln. Nichtsdestotrotz werden nicht wenige Fans darauf hoffen, dass Beyoncé alsbald wieder zu ihrer eigentlichen Berufung zurückfindet. Denn eins ist klar: Singen kann sie noch immer am allerbesten.