Am 9. Juli geben Clueso und Die Fantastischen Vier in München ihre größten Hits zum Besten. Das Gratiskonzert findet allerdings nur für Amazon-Prime-Mitglieder statt. Auf die Versüßung der Wartezeit auf den Amazon-Prime-Day am 15. Juli folgen aber noch weitere Highlights.

Wer jetzt noch kein Amazon-Prime-Mitglied ist, sollte das schnellstmöglich nachholen. Denn nicht nur der erstmalig 48 Stunden lange Prime Day am 15. und 16. ist ein Highlight im Juli: Bereits vorher gibt es einige spannende Produkt- und Musiküberraschungen.

Dazu gehört auch das "Prime Day Live Konzert" mit Fanta 4 und Clueso am 9. Juli in der Münchner Muffathalle. Die Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier wird anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens ihre besten Songs spielen. Sänger und Songwriter Clueso wird ebenso Teil des von Amazon Music präsentierten Musik-Events sein.

Zudem entdecken die Gäste exklusive Produkt-Highlights von Top-Marken wie Sony, Microsoft oder John Frieda. Ein Song des Konzertes wird außerdem mitgeschnitten und im Amazon Music Stream verfügbar sein.

Prime-Kunden können sich für das "Prime Day Live Konzert" bis zum 4. Juli auf der Amazon-Webseite anmelden und Tickets für sich, sowie eine Begleitung gewinnen. Ab 18 Uhr wird es zusätzlich Last-Minute-Tickets geben, jedoch in begrenzter Anzahl.

Ab dem 9. Juli gibt es bei Amazon außerdem limitierte Fan-Produkte im "Die Fantastischen Vier Store" sowie eine "30 Jahre Fanta 4"-Playlist.

Die globale Version mit Taylor Swift

Neben dem Konzert am 9. Juli in München bietet Amazon Music in der Nacht vom 10. zum 11. Juli ab 3 Uhr morgens zusätzlich das "Prime Day Konzert" für Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt an. Hier treten die Pop-Sternchen Taylor Swift, SZA, Dua Lipa und Becky G auf. Wer das Konzert verschlafen hat, kann es auch noch an den darauffolgenden Tagen on-Demand anschauen.