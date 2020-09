Eigentlich hätte es Anfang November in Hannover losgehen sollen. Doch aus der Die-Ärzte-Tournee in diesem Jahr wird leider nichts. Aufgrund der Corona-Pandemie sind sämtliche Shows von Bela, Farin und Rod vorerst gestrichen. Die Ersatztermine für 2021 stehen allerdings bereits fest.

Was war das nicht für ein Run auf die Tickets für die zum Jahresende hin geplante Die-Ärzte-Tournee! Es dauerte nur Minuten, da hieß es auch schon: Nichts geht mehr! Auch kurzerhand anberaumte Zusatzkonzerte waren schneller ausverkauft, als man gucken konnte.

Umso glücklicher dürften die gewesen sein, die am Ende eine der begehrten Eintrittskarten in ihren Händen hielten. Doch auch für sie gibt es nun leider eine schlechte Nachricht: Die diesjährige Tournee der Band, die am 7. November in Hannover ihren Auftakt feiern sollte, fällt flach. "Leider können aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der 'In The Ä Tonight Tour' in 2020 nicht stattfinden", heißt es auf der Die-Ärzte-Webseite.

Album erscheint im Oktober

Das Trostpflaster gibt es aber gleich noch mit obendrauf. So habe man sich entschieden, die Shows Ende 2021 nachzuholen. Los geht es dann am 30. und 31. Oktober mit zwei Konzerten in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Nach Stationen in Frankfurt, Hannover, Bremen, Leipzig, Köln, Chemnitz, Erfurt, Dortmund, Hamburg, Stuttgart, Bad Hofgastein, Zürich und Wien endet die Tournee am 20. und 21. Dezember 2021 kurz vor Weihnachten mit zwei Auftritten in der Münchner Olympiahalle.

Die schon erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Falls Karteninhaber zu den neuen Terminen verhindert sein sollten, können sie diese aber ab dem 28. September auch zurückgeben.

Nicht verschoben ist übrigens das Erscheinungsdatum des neuen Albums der Herren Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González. Das Werk mit dem possierlichen Namen "Hell" wird am 23. Oktober veröffentlicht. Am 23. Oktober 2020, versteht sich.