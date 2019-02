Manche Frau durfte sich am Valentinstag bestimmt über ein Blümchen freuen. Oder vielleicht auch über einen ganzen Strauß. Für Kim Kardashian aber ist selbst das nicht genug. Findet jedenfalls ihr Göttergatte Kanye West und bereitet ihr eine ganz besondere Überraschung.

"I want to lay you down on a bed of roses" - eigentlich stammt das Lied ja von Bon Jovi. Doch womöglich hat sich Rapper Kanye West bei seiner Valentinstag-Aktion von seinen Rocker-Kollegen inspirieren lassen. Nun gut, ein Bett hat er seiner Kim zwar nicht aus Rosen gebastelt, dafür jedoch praktisch ein ganzes Meer.

Davon, wie das aussah, zeugen ein Foto und zwei Clips, die Kim Kardashian bei Instagram gepostet hat. Dicht an dicht stehen reihenweise Glasvasen, in denen sich weiße, rote und rosafarbene Blumen befinden. Dazwischen bläst ein Herr mit Lockenmähne und schwarzem Anzug ein Ständchen auf seinem Sopransaxophon.

"Bester Ehemann"

Wer das ist, klärt Kardashian in einem ihrer Tweets auf. "Keine große Sache. Kenny G in meinem Wohnzimmer!!! Frohen Valentinstag", schreibt die 38-Jährige mit einem Hauch von Ironie. Denn dass selbst sie von so einer Überraschung zum Tag der Liebenden geflasht ist, geht aus einem ihrer anderen Tweets hervor. "Der Preis für den besten Ehemann geht an meinen", schreibt sie da. Und: "Die einfühlsamsten Geschenke aller Zeiten!"

Kenny G ist vor allem ein in den USA seit über 30 Jahren erfolgreicher Musiker. Ihn mal eben für ein Privatkonzert zu engagieren, dürfte auch für einen Kanye West nicht mit einem Fingerschnippen erledigt gewesen sein.

Doch was tut man nicht alles, um seiner Frau zum Valentinstag die Aufwartung zu machen. Erst recht, wenn demnächst schon wieder Nachwuchs ins Haus steht. Im Januar bestätigte Kardashian schließlich ihr mittlerweile viertes Kind mit Kanye West zu bekommen. Ausgetragen wird es allerdings - wie schon das Kind zuvor - von einer Leihmutter.