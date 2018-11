Unterhaltung

Von Alvaro bis Schnuckelchen: Frischfleisch für "Sing meinen Song"

Musikfans feiern regelmäßig "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Deshalb geht die Vox-Show 2019 bereits in die sechste Staffel. Jetzt steht fest, welche Musiker diesmal mit von der Partie sind - und wer ihr Gastgeber sein wird.

Von Andreas Gabalier über Wolfgang Niedecken bis Lena Meyer-Landrut - die Liste der Musiker, die sich bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" die Ehre gegeben haben, ist mittlerweile schon ziemlich lang. Und auch die Riege der Gastgeber wächst kontinuierlich. Nachdem in den ersten drei Staffeln der Vox-Show Xavier Naidoo Kollegen und Kolleginnen in Südafrika begrüßt hatte, durften danach The BossHoss ran. Vergangenes Jahr wiederum gab Mark Forster in der Sendung den Hausherren.

Nun ist in der Gastgeberrolle abermals Stühlerücken angesagt. Dabei kommt ein Musiker zum Zug, für den das Format kein komplettes Neuland ist. Schließlich war er 2016 selbst als Gast in der Sendung mit von der Partie: Michael Patrick Kelly.

"Ich liebe diese Show"

Wie schon seine Vorgänger versammelt auch "Paddy", wie das frühere Mitglied der Kelly Family auch genannt wird, wieder eine illustre Schar an Sängern und Sängerinnen in der Show. Da wären etwa der alte Pop-Hase Johannes Oerding und sein jüngeres Pendant Wincent Weiss zu nennen. Sommerhit-Profi Alvaro Soler bringt so oder so Urlaubsflair mit nach Südafrika, während es Metal-Chanteuse Jennifer Haben ganz sicher krachen lassen wird.

Mit dem Belgier Milow, dessen einstigen Hit "Ayo Technology" viele noch im Ohr haben dürften, erhält die Sendung internationales Flair. Und auch über den Auftritt von "Schnuckelchen" Jeanette Biedermann dürften sich viele freuen. Die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin und heutige Frontfrau der Gruppe Ewig komplettiert den Kreis der Teilnehmer.

"Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht. Ich freue mich total auf eine internationale Truppe von Artists, die auch sehr unterschiedliche Musik-Genres mitbringen", ist "Paddy" bereits voller Vorfreude. Und auch alle anderen dürfen sich auf die neue Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Frühjahr 2019 freuen. Die genauen Sendetermine stehen allerdings noch nicht fest.

Quelle: n-tv.de