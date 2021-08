Helene Fischer feiert ihr großes Comeback nach längerer Pause. Für die erste Single-Auskopplung holt sie sich keinen geringeren als "Despacito"-Star Luis Fonsi an ihre Seite. Und der Erfolg gibt ihr Recht. "Vamos a Marte" stößt ihren Klassiker "Atemlos durch die Nacht" vom Thron".

Helene Fischer ist mit ihrem neuen Song "Vamos a Marte" (übersetzt: "Lass uns zum Mars fliegen") gleich auf Platz zwei der deutschen Charts eingestiegen. Es sei ihre höchste Single-Platzierung überhaupt und toppe sogar den Erfolg von "Atemlos durch die Nacht", das Anfang 2014 den dritten Platz erreicht habe. Unterstützt wird sie bei dem neuen Song von Latin-Superstar Luis Fonsi, dessen Sommerhit "Despacito" in Deutschland insgesamt 17 Wochen an der Chartspitze stand.

Ihre Single-Premiere fand auf gleich sieben TV-Sendern statt - das gab es zuvor noch nie! Auch bei Youtube konnten sich die Helene Fischer Fans ihr neustes Musikvideo ansehen und bestätigten mit vielen Herzen und Smileys in den Kommentaren: Sie sind begeistert von ihrem neuen Sommerhit.

Der Schlagerstar präsentiert sich nach seiner Auszeit frisch und gut erholt mit neuem Look und dem Versprechen, dass bald auch ein ganzes Album erscheinen werde. Nachdem sie zunächst alle Bilder auf ihrem Instagram-Kanal löschte und mit neuen Bildern die Vorfreude ihrer Fans anstachelte, kündigte sie in ihren Instagram-Storys an, dass das kommende Album ihr "persönlichstes ever" sein wird.

Luis Fonsi kennt die Sängerin vom Echo 2018, als beide dort "Échame La Culpa" sangen. Im Dezember 2018 sangen sie zudem bei der Helene-Fischer-Show im ZDF "Despacito" im Duett. Fonsi schwärmt von der Zusammenarbeit mit dem deutschen Schlagerstar: "Es ist eine so große Ehre für mich, dass ich 'Vamos a Marte' mit der einzigartigen Helene Fischer aufnehmen durfte." Und es sei enorm aufregend, einen Song auf Deutsch und auf Spanisch zu singen. Fischer erklärte jedoch, dass sie keine internationale Karriere anstrebe.