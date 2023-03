Obwohl Michelle Obama schon lange nicht mehr First Lady ist, wird es kaum ruhiger um sie. Nun startet die 59-Jährige einen neuen Podcast und gibt Einblicke, wie sie sich als Mutter ihrer inzwischen erwachsenen Töchter immer noch verändert.

Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, erfindet sich als Mutter gerade neu. Sie versuche ihren Töchtern Malia und Sasha gegenüber weniger kritisch zu sein, erzählte Obama in der ersten Folge ihres neuen Podcasts "The Light". Der Titel ist inspiriert von ihrem jüngsten Buch "Das Licht in uns" (im Original "The Light We Carry"). Sie sei jetzt auf der anderen Seite der Elternschaft angekommen, sagte die 59-Jährige.

Malia Obama ist inzwischen 24 Jahre alt, Sasha 21. Als Kinder wuchsen die beiden im Weißen Haus unter den Augen der Weltöffentlichkeit auf. Kürzlich bezogen die Schwestern gemeinsam eine Wohnung in Los Angeles.

Ihrem ersten Gast, der US-Moderatorin Hoda Kotb, sagte Michelle Obama, es sei jetzt viel einfacher, da sie alle erwachsen sind. "Ich bewege mich von der Mutter-in-Chief zur Beraterin-in-Chief", erklärte sie. Es sei eine wunderbare Sache, ihren Mädchen beim Fliegen zuzusehen und erleichtert zu denken: "OK, ich glaube, ich habe sie nicht verpfuscht."

Sie konzentriere sich nun darauf, ihre Töchter nicht mit einem "kritischen Blick" zu betrachten. "Unsere Kinder wollen nur unsere Freude. Sie brauchen uns nicht, um sie zu korrigieren", fügte Obama hinzu. "Sie brauchen uns nicht, um auf die Dinge hinzuweisen, die falsch sind."

Mehr "sie selbst"

Obama erinnerte sich im Podcast an eine Situation, als ihre Tochter Malia in zerknitterter Kleidung in ihr Hotelzimmer kam und sie ihr sagte, sie müsse etwas dagegen tun. Malia habe geantwortet: "Ja, Mama." Da habe sie gedacht, sie hätte ihr Kind lieber mit dem Satz: "Setz Dich auf meinen Schoß, gib mir einen Kuss!" begrüßt. Stattdessen habe sie sie korrigiert.

Im vergangenen Jahr hatte Michelle Obama in der TV-Show "Good Morning America" gesagt, das Beste am Älterwerden sei, zu sehen, wie aus ihren Töchtern "Erwachsene" werden. Die zweifache Mutter schwärmte regelrecht von der Freude, Malia und Sasha dabei zu beobachten, wie sie "sie selbst werden".

Malia Obama arbeitet inzwischen in der TV-Branche als Produktionsassistentin bei Halle Berrys CBS-Science-Fiction-Drama-Serie "Extant" und als Autorin bei Donald Glovers Amazon-Serie "Swarm", während Sasha Obama an der University of Southern California Psychologie studiert.