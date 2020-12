2007 feiert Ellen Page als schwangere Teenagerin in "Juno" den Durchbruch. Nun teilt Page in einem langen Statement mit, ab sofort Elliot zu heißen und ein Mann zu sein. Netflix reagiert darauf mit neuen Credits.

Der als Ellen Page durch Filme wie "Juno" und "Hard Candy" bekannt gewordene Elliot Page hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, transgender zu sein. Netflix hat bereits die Metadaten von Filmen und Serien, in denen Page bei dem Streamingdienst zu sehen ist, geändert. Besucht man etwa die Übersichtsseiten der hauseigenen Serie "The Umbrelly Academy" und des Kulthits "Juno", wird der 33-jährige Schauspieler dort bereits als Elliot Page aufgeführt.

Auf die Rolle des kanadischen Schauspielers in "The Umbrella Academy", einer der beliebtesten Netflix-Serien, soll sich die Bekanntgabe offenbar nicht auswirken. Page soll weiterhin die Vanya Hargreeves spielen. Dies hätten Insider dem US-Branchenmagazin "Variety" verraten. Es gebe demnach keine Pläne, das Geschlecht des Charakters zu ändern. Im November hatte der Streamingdienst bestätigt, dass eine dritte Staffel der Serie in der Mache sei.

"Hi Freunde, ich möchte euch mitteilen, dass ich transgender bin, meine Pronomen sind he/they und mein Name lautet Elliot. Ich fühle mich glücklich, dies schreiben und hier sein zu können und an diesen Ort in meinem Leben angekommen zu sein", hatte Page am Dienstag unter anderem bei Instagram erklärt.

Stars zeigen ihre Unterstützung

Seine Freude sei echt, aber auch zerbrechlich. "Die Wahrheit ist, dass ich, obwohl ich mich im Augenblick zutiefst glücklich fühle und weiß, wie viele Privilegien ich habe, auch Angst habe". Angst vor Hass, "Witzen" und vor Gewalt. "Die Statistiken sind erschütternd. Die Diskriminierung von Transgendern ist weit verbreitet, heimtückisch und grausam, mit schrecklichen Folgen." Selbstmordversuche und Morde an Transgendern dienen ihm als erschreckende Beispiele.

Zahlreiche Stars zeigten kurz nach der Veröffentlichung des Beitrages bereits ihre Unterstützung für Page. In den Instagram-Kommentaren meldeten sich etwa seine Schauspielkolleginnen Anna Paquin, Taissa Farmiga und Pop-Superstar Miley Cyrus.

Cyrus schrieb: "Elliot rules", ergänzt durch mehrere schwarze Herz-Emojis. Schauspielkollegin Ruby Rose drückte ihre Zuneigung und Unterstützung durch "Liebe liebe liebe dich!" aus. Und Pages Ehefrau Emma Portner kommentierte: "Ich liebe dich so sehr, Elliot!"