Boostern, Diskussionen über eine Impfpflicht und einen Lockdown. Corona regiert das Land. In dieser Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" geht es um die pandemische Lage und die Frage: Ist sie noch unter Kontrolle?

Während die vierte Welle über uns hinwegrollt, sorgt die Corona-Politik der Regierung von Tag zu Tag mehr für Verwunderung. Das Verhalten der Verantwortlichen wie Gesundheitsminister Spahn macht inzwischen nicht mehr nur ratlos, sondern vor allem wütend.

Von einer Booster-Impfung hieß es lange, diese sei hauptsächlich für ältere Menschen sinnvoll. Die Inzidenzen sind so hoch wie nie zuvor und knallen sprichwörtlich durch die Decke. In der aktuellen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" sprechen Verena und Ronny mit dem Pfleger Axel Herzing über seinen Alltag im Krankenhaus und medizinisches Personal an der Belastungsgrenze.

Corona-Politik: Versagen auf ganzer Linie

In wenigen Wochen befinden wir uns im dritten Jahr der Pandemie. Ärzte schreiben Brandbriefe an die Bundesregierung, Pflegekräfte schlagen Alarm, die Intensivstationen sind bald am Ende ihrer Kapazitäten. Das Wort Triage ist zurück. Und über allem schweben die Forderungen nach einer allgemeinen Impfpflicht und dem nächsten Lockdown. Zumindest Letzteres scheint, wenn man nicht noch mehr Menschenleben riskieren möchte, nur eine Frage der Zeit zu sein.

In der aktuellen Podcast-Folge geht es aber vor allem um das Hickhack der Bundesregierung, das immer mehr Politiker wie Ärzte als "Versagen auf ganzer Linie" bezeichnen, aber auch um das Gefühl der Menschen, in dieser Pandemie alleingelassen zu werden.