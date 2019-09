Katy Perry (l.) und Orlando Bloom haben schon mal Spaß in Rom.

Misha Nonoo ist bekannt für ihre Modeentwürfe, speziell für ihre alltagstauglichen Kreationen für Frauen. Aber auch als Promi-Freundin kennt man sie. So soll sie etwa Harry und Meghan einander vorgestellt haben. Jetzt heiratet die Designerin in Rom - und alle sind dabei.

Der Hochzeits-Countdown für Misha Nonoo läuft. An diesem Wochenende will die Designerin dem Energieunternehmer Mikey Hess in Rom das Jawort geben.

Die Feierlichkeiten sind jedoch bereits gestartet. Los ging es am Donnerstagabend mit einem Dinner, bei dem sich schon viele prominente Freunde des Paares tummelten. Unter anderem kamen Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom. US-Model Karlie Kloss und Ehemann Joshua Kushner waren ebenfalls vor Ort, wie weitere Bilder zeigen.

Meghan und Harry schon da?

Ihre Hochzeit lockt die Promis an: Designerin Misha Nonoo. (Foto: imago/Future Image)

Waren Herzogin Meghan und Prinz Harry womöglich auch schon unter den Dinner-Gästen? Gute Frage! Auf den Bildern sind sie nicht zu sehen. Doch wie die "Daily Mail" unter Berufung auf eine königliche Berichterstatterin meldet, sollen sie - ohne ihren vier Monate alten Sohn Archie - ebenfalls bereits am Donnerstag angereist sein. Die eigentliche Zeremonie sollte noch am Freitag in der Filmstadt Cinecittà stattfinden.

Was die beiden Royals mit Misha Nonoo verbindet? Keine Geringere als die Designerin soll es gewesen sein, die Meghan und Harry einst einander vorgestellt hat.

Bloom und Perry in Lauerstellung

Für die 31-jährige Nonoo wird die Verbindung mit Hess bereits die zweite Ehe sein. Von 2012 bis 2017 war sie mit dem britischen Geschäftsmann Alexander Gilkes verheiratet.

Kloss und Kushner, Meghan und Harry und bald auch Nonoo und Hess - außer Bloom und Perry, die ebenfalls jeweils schon einmal verheiratet waren, sind alle unter der Haube. Doch auch die beiden wollen schon bald wieder in den Hafen der Ehe einlaufen. Seit Anfang des Jahres sind sie verlobt. Vielleicht fängt Perry ja in Rom den Brautstrauß?