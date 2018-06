Unterhaltung

Ein Lied für Spanien : Raubein Ramos zeigt Herz

Doch, doch, Sergio Ramos ist ein großartiger Fußballspieler. Auch wenn er zuletzt etwas in Verruf geraten ist. Nebenher schwärmt er für Stierkampf und Musik. Nun greift er zum Mikrofon, um seine Heimatliebe zu bekunden. Eine Steilvorlage für Özil und Gündogan?

Normalerweise setzt der Fußballer Sergio Ramos auf dem Platz Akzente. Sei es für Real Madrid oder die spanische Nationalmannschaft. Zum Beispiel, wenn es seine Kameraden mit dem brotlosen Schönspiel übertreiben. Dann haut er dazwischen und gibt dem Spiel oftmals die entscheidende Richtung. Ramos ist ein absoluter Führungsspieler, der Kampf und Kunst gleichermaßen beherrscht und maßgeblich an den letzten Triumphen seines Landes und seines Klubs beteiligt war.

Und nun wird der 32-Jährige im Studio wieder mal zum Schöngeist und greift erneut zum Mikrofon. Bereits 2016 hatte er gemeinsam mit der Flamenco-Sängerin Niña Pastori und mit der gesanglichen Unterstützung seiner Nationalmannschaftskollegen Qualitäten als Sänger und Komponist gezeigt. Vor zwei Jahren half aber auch "La Roja Baila" nicht, den EM-Titel zu verteidigen. Nun legt der Haudegen und Kapitän der spanische Selección nach und schmettert gemeinsam mit dem Sänger Demarco Flamenco das Lied "Otra estrella en tu corazón". Das heißt so viel wie "Ein weiterer Stern in deinem Herzen" und ist Spaniens Hymne für die Weltmeisterschaft in Russland.

Und wie macht sich Ramos als Sänger? Gar nicht mal so schlecht. Dass der Gesang etwas leiert, liegt nicht etwa daran, dass sich der dreifache Familienvater in die Reihe unbegabter Kicker-Barden eingereiht hat. Denn wenn Fußballer zum Mikrofon greifen, wird es nicht selten unangenehm. Von Beckenbauer bis Maradona fühlte sich so mancher Star-Kicker berufen, die Gehörgänge seiner Anhänger zu strapazieren. Nein, für das Geleier ist der Musikstil verantwortlich. Denn neben Popelementen beinhaltet "Otra estrella en tu corazón" einen ordentlichen Schuss Flamenco und natürlich viel Herz. Vielleicht ja nicht so überraschend für einen, der aus Andalusien kommt und früher vor der Wahl stand, Fußballprofi oder Torero zu werden.

Und der Song funktioniert, spätestens nach mehrfachem Wiederholen. Notfalls auch mit dem einen oder anderen Drink unter praller Sonne oder in der Großraumdisko. Mal schauen, ob das Lied auch auf dem Platz seine Kollegen vorantreibt - die hier allerdings ganz ohne Alkohol auskommen müssen.

Das eint sie mit anderen Kickern aus aller Welt, auch mit denen aus Deutschland. Die Singen aber zum Glück nicht mehr. Und dies, obwohl die deutsche Fußballnationalmannschaft in den 70er-Jahren die Tradition begründete, ihre Nation für die WM-Turniere mit einem Liedchen in Stimmung zu trällern - unter Mithilfe eines Prominenten. Tatsächlich gelang so 1978 unter der Federführung von Udo Jürgens das schöne und stimmungsvolle "Buenos dias Argentina". Davor und danach war es allerdings schlecht bestellt ums deutsche Liedgut. Nach 1994 hatte die Pein dann auch ein Ende.

Und 2018? Da könnten ja vielleicht Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit einem Liedchen um die deutschen Herzen werben. Stehen die beiden doch nach ihren unglücklichen Auftritt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Verdacht, nicht zwischen Bundesadler und Halbmond unterscheiden zu können. Vielleicht hat ja Helene Fischer Zeit?

