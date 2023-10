Es ist da - das erste Studioalbum der Rolling Stones seit fast 18 Jahren. Doch nicht nur mit "Hackney Diamonds" demonstrieren Mick Jagger und Co., dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Dass sie immer noch Feierbiester sind, beweisen die Stones auch auf ihrer Release-Party.

Wenn die Rolling Stones mit "Hackney Diamonds" ihr erstes Studioalbum seit knapp 18 Jahren veröffentlichen, muss das natürlich gebührend gefeiert werden. Dementsprechend schmissen Altmeister Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood eine stargespickte Release-Party in New York. Bilder der Veranstaltung zeigen nicht nur die drei Rockmusiker in Topform, sondern auch zahlreiche prominente Fans in Feierlaune.

Eine von ihnen griff am ausgelassenen Abend dann auch selbst zum Mikrofon: Superstar Lady Gaga performte mit den Stones die gemeinsame Single "Sweet Sounds of Heaven". Zudem wurden sechs weitere Songs von "Hackney Diamonds" und einige unverzichtbare Klassiker aus über 60 Jahren Bandgeschichte zu Gehör gebracht.

Unter den illustren Gästen befanden sich unter anderem Ex-Bond Daniel Craig nebst Ehefrau Rachel Weisz, der ehemalige "Daily Show"-Moderator Trevor Noah, Komiker Chris Rock, Schauspielerin Mary Kate Olsen und Musiker Elvis Costello, um nur einige zu nennen. Auch US-Entertainer Jimmy Fallon gab sich die Ehre, der Anfang September dieses Jahres schon die launige Album-Vorstellung moderiert hatte.

Zwei Songs mit Charlie Watts

Dabei wurde auch enthüllt, dass zwei der Lieder des nunmehr 24. Studioalbums emotional hervorstechen: Sie wurden noch mit dem 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts aufgenommen. Auch Ex-Mitglied Bill Wyman wirkte bei einem dieser Songs sogar noch einmal mit, wie Jagger stolz verkündete - eine Besetzung, die es so seit 1993 nicht mehr gegeben hatte.

"Hackney Diamonds" ist das erste Studioalbum mit neuen Songs der Rolling Stones seit "A Bigger Bang", das vor rund 18 Jahren erschienen war. Im Videoclip zur ersten Single-Auskopplung "Angry" rekelt sich "White Lotus"- und "Euphoria"-Star Sydney Sweeney im knappen schwarzen Lederoutfit auf dem Rücksitz eines roten Cabrios.