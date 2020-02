Vor rund zwei Monaten trennt sich Sarah Lombardi von ihrem Freund Roberto. Nicht mit ihr verschwunden ist allerdings das Tattoo, das er sich aus Liebe stechen ließ. Aber auch damit ist jetzt Schluss.

Fast zwei Jahre war Roberto Ostuni mit Sarah Lombardi liiert, bis sich das Paar im Dezember des vergangenen Jahres trennte. Das liegt nun also schon eine Weile zurück, trotzdem zierte seinen Körper nach wie vor ein Tattoo, das er sich aus Liebe zu der Sängerin stechen ließ. Nun aber prangt dort ein neues Motiv.

Ein Unendlichkeitszeichen mit Schmetterling war auf dem rechten Unterarm von Ostuni zu sehen. Bis jetzt, denn er ließ sich dieses Bild von seinem Tätowierer mit etwas Neuem überstechen. Das sogenannte Cover-up ist ein Jesuskopf samt Dornenkrone. Das Liebestattoo nennt er im Interview mit RTL eine "Fehlentscheidung", fügt aber auch an, dass er es nicht bereue. "Das gehört zum Leben dazu."

"Das hat schon geknallt"

Erst kürzlich behauptete Ostuni, er habe von der Trennung über Instagram erfahren. In ihrer Instagram-Story beantwortete Lombardi Fragen ihrer Fans und gab im Zuge dessen an, dass sie Single sei. "Als ich das gelesen habe ... da lag ich im Bett, das hat schon geknallt bei mir", so Roberto, der damals offenbar noch Hoffnung hatte.

Sarah Lombardis Ex-Mann Pietro aber ist sich sicher, dass es so nicht war. Das erklärt er in seiner Instagram-Story: "Ich weiß, dass sie schon seit sechs Monaten eine Krise haben und dass Sarah dann auch gesagt hat: 'Ich möchte keine Beziehung mehr.'" Jetzt stellt Ostuni - ebenfalls bei Instagram - tatsächlich klar: "Ich wurde weder betrogen noch verarscht oder einfach so von ihr von heute auf morgen links liegen gelassen. Ihr war die Beziehung mindestens genauso wichtig wie mir. Von daher hört bitte auf, das Ganze so schlecht zu reden."

Sarah Lombardi dürfte all das aktuell ziemlich kalt lassen, scheint sie doch bereits wieder frisch verliebt zu sein. Angeblich handelt es sich bei dem Neuen um den Fußballer Julian Büscher. Der 26-Jährige aus Soest soll Lombardi laut "Bild"-Zeitung bereits im Urlaub besucht haben. Ein romantischer Post könnte das bestätigt haben. In dem schrieb Lombardi: "Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest ein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du." Auch wollen Augenzeugen die beiden schon gemeinsam in Köln gesichtet haben.