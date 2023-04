Zwei Küsse, ganz viel Deep-Talk und der Abschied der vielleicht besten Vibrator-Ping-Pong-Spielerin der Welt: Im "Der Bachelor"-Rosenparadies geht es auch in Woche sieben emotional drunter und drüber.

Die neue Woche im schönen Puerto Escondido startet mit der Frage: Wen küsst der Bachelor als nächstes? Angelina hat diesbezüglich die vermeintlich schlechtesten Karten. Die 28-jährige Globetrotterin hat Herpes: "Das ist extrem belastend!", seufzt Angelina vor dem Badezimmerspiegel.

Eine Etage tiefer deckelt die kecke Leyla alle Frustgedanken mit einer neuerlichen Spiel-und-Spaß-Offensive. Der vor zwei Wochen angekommene Vibratoren-Karton ist aber auch zu verlockend. "Komm, wir spielen Pimmelball!", jauchzt die kleine Frankfurterin. Sekunden später fliegen auch schon unzählige Tischtennisbälle durch die Gegend. Leylas "Weichgummi-Schläger" entpuppt sich aber schnell als Sportmuffel: "Der liegt irgendwie nicht so gut in der Hand wie ich es sonst so gewohnt bin."

Ein paar hundert Meter weiter den Strand entlang plagen den Bachelor ganz andere Sorgen. So langsam auf die Zielgerade einbiegend möchte David endlich mehr in die Tiefe gehen und den verbliebenen acht Damen auch auf emotionalen Ebenen näherkommen.

Nach einem feuchtfröhlichen Surfkurs-Gruppendate werden des Bachelors Wünsche schließlich erfüllt. Die Ladys öffnen ihre Herzen - ein Schritt, der viele neue Erkenntnisse mit sich bringt. So verrät Xenia beispielsweise, dass ihre Eltern nichts von ihrer Teilnahme wissen: "Das war einzig und allein meine Entscheidung", erklärt die gelernte Einzelhandelskauffrau.

"War das jetzt einfach nur ein süßer Abend?"

Bei einem kuscheligen Einzel-Date lässt auch die sonst eher reserviert agierende Alyssa tiefer blicken. Plötzlich geht es um reife Lebenspläne, emotionale Tiefpunkte und seelische Narben, die wohl nie wieder richtig verheilen werden ("Meine Schwester hat Selbstmord begangen"). Der Bachelor schluckt kurz. "Es bedeutet mir viel, dass sie sich mir gegenüber so öffnet", gesteht David. Kurz darauf fällt der dritte Staffel-Kuss. Alyssa ist hin und weg, aber auch ein bisschen verwirrt: "War das jetzt einfach nur ein süßer Abend? Oder entwickelt sich da doch noch etwas?"

Beim Flaschendrehen in der Villa geben die Damen weitere Geheimnisse preis. Rebecca kann tatsächlich sprechen wie eine Spielzeug-Puppe. Leyla outet sich als Masturbationsprofi. Henriette legt noch eine Schippe drauf und protzt damit, dass sie "bis zu zehn Orgasmen hintereinander" haben kann.

Nun, der Bachelor wollte, dass man endlich mit offenen Karten spielt. Jetzt steckt er mittendrin in einer Phase, in der sich die zwischen nichtig und wichtig pendelnden Informationen förmlich überschlagen. Kurz vor der Nacht der Rosen gliedert sich auch Angelina in die Reihe der Redseligen mit ein und verrät dem Bachelor, dass sie "eine zweijährige Therapie" hinter sich hat. Abermals verspürt David "eine große Vertrautheit". Was zwei Tage zuvor einen leidenschaftlichen Kuss zur Folge hatte, endet auch diesmal mit eng umschlungenen Armen und feuchten Lippenspielen.

Xenia und Leyla müssen Heimreise antreten

Die emotionale Offenheit der Damen hat aber nicht nur Vorteile. Je enger man den Emotionsgürtel schnallt, desto größer ist der Bauchschmerz, wenn es um die Frage geht: Welche Lady schickt man nach Hause? Noch einmal fahren die Gefühle Achterbahn. Der gefühlt ewig nörgelnden Rebecca "fehlen Davids Berührungen". Xenia Und Henriette schmollen im Background ("War's das jetzt?"). Lisa aus Potsdam, die - wir erinnern uns - den allerersten Kuss der Staffel ergatterte, sucht verzweifelt nach den "Vibes der Anfangstage".

Einzig Leyla scheint eine klare Sicht zu haben: "Alles kommt, wie's kommt!", sagt die Kandidatin, die kurz darauf zusammen mit Xenia ihre Liebesreise unverrichteter Dinge abbrechen muss. Nach all den schlüpfrigen Spaßmomenten und den immer wieder für gute Laune sorgenden Tollpatsch-Einschüben der letzten Wochen, mag man gar nicht glauben, was der kleine Wirbelwind zum Abschied in die Kamera seufzt: "Ich war zu sehr gehemmt!", sagt Leyla. Amor weiß, dass sie mit dieser Einschätzung nicht ganz falsch liegt.