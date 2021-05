Nie war die Chance auf einen WWM-Rekord größer. Beim Zocker-Special am Pfingstmontag treten drei Ex-Champions an: Gottschalk, Schöneberger, Pocher. Sie können je zwei Millionen Euro gewinnen. Das hat bislang aber noch niemand geschafft.

Es könnte endlich richtig teuer für RTL werden. Nie standen die Chancen besser, das Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" zu knacken. Seit 2013 stellt Günther Jauch in dieser Sonderausgabe den Hauptgewinn von zwei Millionen Euro in Aussicht. Aber bislang kam kein Kandidat ans Ziel. In der ersten Promi-Ausgabe der Sendung treten am Pfingstmontag allerdings gleich drei Ex-Champions an. Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Oliver Pocher haben bereits für einen guten Zweck die Million geholt. Die Vierte im Bunde, Anke Engelke, bemüht sich zumindest redlich und wirft schon zum achten Mal ihren Hut in den Ring.

Mit dem Trio treten die einzigen Stars an, die je das reguläre Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" gewinnen konnten. Die Siege des All-Star-Teams liegen jedoch schon mindestens zehn Jahre zurück. Davon und dass er seitdem nie wieder in der Quiz-Sendung war, lässt sich Pocher nicht einschüchtern. "Es könnte eine teurere Veranstaltung werden", warnte er RTL. Der Komiker hatte am 30. Mai 2008 als erster Promi im Konfettiregen gesessen. Er behielt bei dieser Millionenfrage die Nerven: "Das Nagel-Schreckenberg-Modell liefert eine Erklärung für die Entstehung von …?" A: Sandwüsten, B: Verkehrsstaus, C: Grippewellen, D: Börsencrashs (die richtigen Antworten verraten wir am Ende des Artikels).

Pocher will bei Jauch zocken

Pocher will jedenfalls nicht auf Nummer sicher gehen. "Ich bin schon ein Zocker", sagte er. "Ich kann nicht ausschließen, dass ich ab einer gewissen Größenordnung auch mal ein Risiko eingehen werde." Dabei könnten die Lorbeeren von einst helfen: "Ich sehe das ein bisschen entspannter, weil ich schon einmal die Million geholt und keinen Druck habe." Geklüngel muss hier laut Pocher niemand befürchten, obwohl er und Jauch sich sehr gut kennen (der Gastgeber ist zudem seit Jahrzehnten eng mit Gottschalk befreundet). "Günther Jauch und ich sind in der Hinsicht sehr professionell", versicherte Pocher. "Bei '5 gegen Jauch' ist es genau dasselbe. Bei kleineren Beträgen, falls ich wirklich mal ein Blackout haben sollte, wird man durchgehustet und irgendwann musst du es allein können." Außerdem wisse Jauch ja auch nicht bei allen Fragen die richtige Antwort.

Bringt ihm seine Freundschaft mit Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" Vorteile? Thomas Gottschalk. (Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Gottschalk hatte fast auf den Tag genau ein halbes Jahr nach Pocher den Jackpot geknackt. Er konnte auf den perfekten Telefonjoker zurückgreifen. Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) wusste selbstverständlich, wie Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin hieß. A: Dora Diamant, B: Sarah Saphir, C: Rita Rubin oder D: Olga Opal standen zur Auswahl. Zweieinhalb Jahre später konnte Schöneberger bei "Wer wird Millionär?" jubeln. Dafür sorgte ebenfalls der Telefonjoker, in diesem Fall Pankraz von Freyberg, damals Intendant der Festspiele Europäische Wochen Passau. Er wusste sofort die Antwort auf Schönebergers Millionenfrage: "Wie heißt der Knabe, dem Wilhelm Tell den legendären Apfel vom Kopf schießt?" A: Fritz, B: Heinrich, C: Walter, D: August.

Persönlich ist Schöneberger Geld laut eigener Auskunft zwar nicht so wichtig. Da sie für einen guten Zweck spielt, zeigt die Moderatorin aber doch Ehrgeiz. Sie wolle volles Risiko spielen, kündigte Schöneberger an. Mit großartiger Mimik-Deuterei bei Jauch will sie sich nicht aufhalten. "Nur am Ende, wenn er zum Beispiel vier Mal fragen sollte, ob man nicht doch den Joker nehmen würde, dann würde ich vielleicht einen Joker nehmen." Allerdings benötigt Schöneberger neben guten Jokern wohl auch eine ordentliche Portion Glück. "Ich weiß nichts über Sport und über viele andere Sachen auch nicht", gab sie freimütig zu. "Manches weiß ich dann aber irgendwie doch und kann die Dinge immer gut herleiten." Am Ende würde sie sich aber auch über 8000 Euro freuen.

Anke Engelke ist bereits zum achten Mal mit von der Partie. (Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Diese Summe müsste Engelke hingegen eher als erneute Niederlage verbuchen. Beim Engagement für die gute Sache macht ihr allerdings niemand etwas vor. Bereits siebenmal war die Schauspielerin bei "Wer wird Millionär?" zu Gast. Die ersten Male lief es wunderbar. Gemessen am Gesamtgewinn ist Engelke am Montag sogar Jauchs Stargast. Sie holte viermal die halbe Million und zweimal 125.000 Euro. Nur der letzte Auftritt ging so richtig daneben. "Was kann nicht über XFD1048575 hinausgehen?", sollte die Komikerin im Juni 2020 für 125.000 Euro wissen. Zur Auswahl standen: Pi, unser Sonnensystem, eine Excel-Tabelle oder die Intelligenz eines Menschen. "Mithilfe" von Ex-Sieger Leon Windscheid entschied sich Engelke gegen die korrekte Excel-Tabelle und fiel auf 500 Euro herab. Denn das Zocker-Special wird stets in der Risikovariante gespielt. Der erste Joker darf erst nach der 16.000-Euro-Frage genommen werden. Braucht der Kandidat vorher Hilfe, verfallen die übrigen Joker.

Strategie für WWM

Engelke hat den Absturz offenbar gut verkraftet. "Ich hätte gedacht, dass es mich länger beschäftigt und ich richtig Schaden nehme", sagte sie RTL. Die Komikerin ging aber nicht zu hart mit sich ins Gericht. "Ich habe mich nur vertan und nicht auf meine Begleitung Leonie gehört, sondern auf den Millionärsjoker Leon Windscheid und das war ein Fehler. Ich sollte öfters auf Freundinnen hören." Möglicherweise eine wertvolle Lehre für den Fall, dass am Montag erneut ehemalige Gewinner als Joker im Studio zur Verfügung stehen.

Engelke scheint jedenfalls von allen prominenten Kandidaten den größten Ansporn zu verspüren, einen WWM-Rekord aufzustellen. Die bislang höchste Summe der fast 1500 Sendungen hatte am 13. November 2015 Nadja Sidikjar erspielt. Sie gewann im Jackpot-Special 1.538.450 Euro. "Natürlich möchte ich die zwei Millionen gewinnen", gab Engelke zu Protokoll und machte sich selbst Mut: "Ich erinnere mich daran, dass ich vier Mal fast die Million bekommen habe." Ebenso präsent ist ihr allerdings auch das Gefühl, "jetzt bloß keinen Fehler zu machen, da man ganz viel Verantwortung hat, denn man spielt nicht um Geld, das man selbst mit nach Hause nimmt, es ist für einen wohltätigen Zweck". Dementsprechend nervös dürfte Engelke wie bereits beim letzten Mal sein.

Eines will sie Jauch aber trotz flatternder Nerven ebenso wie Schöneberger ersparen: das Heruminterpretieren an seiner Mimik. "Das habe ich die ersten Male auch immer gesagt: 'Was heißt das jetzt? Warum gucken Sie so?' Das macht ihn wahnsinnig, weil der Mann völlig verkrampft ist", meinte Engelke. "Der weiß gar nicht mehr, wohin er schauen soll oder wann er mal die Nase rümpfen darf. In alles wird etwas hineininterpretiert. Aber das ist alles Humbug. Ich glaube also nicht, dass er mir irgendwelche Zeichen gibt. Man muss sich auf das eigene Wissen verlassen."

Richtige Antworten auf die Millionenfragen:

Pocher: B, Verkehrsstaus

Gottschalk: A, Dora Diamant

Schöneberger: C, Walter