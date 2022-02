Die Bundeswehr soll über ein Sondervermögen 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben aus dem Bundeshaushalt erhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt zudem an, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren".

+++ 11:21 Der deutsche Luftraum ist ab heute 15.00 Uhr für alle russischen Flüge gesperrt. Das bestätigt Bundesverkehrsminister Wissing der ARD. +++

+++ 11:16 Kanzler Scholz bekräftigt SWIFT-Ausschluss Russlands +++

Der Bundestag kommt heute zu einer Sondersitzung über den Ukraine-Krieg zusammen. Minutenlang applaudieren die Abgeordneten des Bundestags dem Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk. Viele Abgeordnete tragen gelb-blau. Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt mit einer Regierungserklärung, Deutschland erlebe eine Zeitenwende. "Viele von uns haben noch die Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar – Krieg in Europa", so Scholz. "Wir erleben eine Zeitenwende". Putin zertrümmere die europäische Sicherheitsordnung. Er werde seinen Kurs nicht über Nacht ändern. Der Kanzler bekräftigt, "wir schließen wichtige russische Banken vom Banken-Kommunikationsnetz SWIFT aus. Darauf haben wir uns gestern mit den Staats- und Regierungschefs der wirtschaftlich stärksten Demokratien und der EU verständigt".

+++ 10:30 Ampel-Fraktionen und Union fordern, weitere Militärhilfen zu prüfen +++

In einem gemeinsamen Entschließungsantrag für den Bundestag fordern die Koalitionsfraktionen und die Union weitere Unterstützung für die Ukraine - finanziell und humanitär, aber auch militärisch. Die Bundesregierung solle "prüfen, ob weitere militärische Ausrüstungsgüter der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können", heißt es in dem Antrag, der heute in der Sondersitzung des Bundestags beschlossen werden soll. Darin fordern die Fraktionen die Regierung zudem auf, "die Aufnahme Flüchtender und Schutzsuchender aus der Ukraine in Deutschland zu ermöglichen" und die europäischen Nachbarländer "bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtenden und Schutzsuchenden zu unterstützen".

+++ Selenskyj appelliert an Belarussen +++

Am vierten Tag des russischen Angriffs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Solidarität der Menschen in Belarus appelliert. "Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine", sagt Selenskyj heute in einer Videobotschaft. "Von Ihrem Gebiet aus werden unsere Kinder getötet und unsere Häuser zerstört." Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko räumt in einer Reaktion darauf ein, dass zwei russische Raketen von belarussischem Gebiet aus abgeschossen worden seien. Belarus selbst habe aber keine Soldaten und auch keine Munition in der Ukraine, betont er. Selenskyj ruft die Belarussen dazu auf, sich klar zu positionieren: "Seien Sie Belarus - und nicht Russland!"

+++ 10:06 Mützenich für Verstärkung der Bundeswehr +++

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich für eine Verstärkung der Bundeswehr ausgesprochen - ist aber skeptisch, ob dies mit Geld allein erreichbar ist. "Wir können nicht einfach so tun, als ob es nur eine Frage von Etatansätzen ist", sagt er vor der heutigen Sondersitzung des Bundestags zum Ukraine-Konflikt, die um 11 Uhr beginnt. Der Verteidigungsetat sei in den vergangenen Jahren immer wieder erhöht worden, das Ressort habe die Mittel aber nicht ausgeschöpft. "Das zeigt: Wir haben Nachbesserungsarbeit in der Frage des Beschaffungswesens."

+++ 09:58 Anna Netrebko: "Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört" +++

Die russische Starsängerin Anna Netrebko positioniert sich gegen den Krieg gegen die Ukraine. Auf Instagram schreibt die Operndiva: "Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Sie wolle, dass "dieser Krieg aufhört". Sie habe sich Zeit genommen für die Stellungnahme, weil die Situation zu ernst sei, "um sie zu kommentieren, ohne wirklich darüber nachzudenken". Im vergangenen Jahr hat der Weltstar, der auch in Wien lebt, mit einer großen Gala im Kremlpalast 50. Geburtstag gefeiert. Präsident Wladimir Putin schickte Glückwünsche, die Kremlsprecher Dmitri Peskow verlas.

+++ 09:44 Ukraine zieht weiter Truppen zur Verteidigung Kiews zusammen +++

Die ukrainischen Streitkräfte ziehen für die Verteidigung der Hauptstadt Kiew weiter Kräfte zusammen. Es gehe vor allem um die Abwehr des russischen Angriffs im Norden und im Nordwesten der Hauptstadt, schreibt Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Facebook. Im ganzen Land laufe die Mobilisierung. Die Luftwaffe habe russische Kampfjets und Transportmaschinen über Kiew abgefangen, im Süden habe die Marine eine russische Landung vereitelt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs geht der russische Angriff weiter, allerdings sei das Tempo deutlich gebremst worden.

+++ 09:35 Judo-Weltverband suspendiert Putin als Ehrenpräsident +++

Der Judo-Weltverband hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Ehrenpräsident und Botschafter der Sportart suspendiert und reagiert damit auf die Invasion Russlands in die Ukraine. Kremlchef Putin ist selbst Träger des Schwarzen Gürtels. Im Judo ist der Einfluss Russlands enorm. Weltverbandspräsident Marius Vizer gilt als Freund von Putin. Der europäische Verband EJU wird vom Russen Sergej Soloweitschik geführt. Zudem werden die beiden wichtigsten Verbände von zahlreichen russischen Unternehmen gestützt. Zuletzt wurde der für Mai geplante Grand Slam im russischen Kasan abgesagt.

Wladimir Putin, selbst Judoka, besuchte 2019 das russische Nationalteam in Sotschi. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

+++ 09:20 Russische Truppen ins Zentrum von Charkiw vorgedrungen +++

Der russischen Armee ist nach ukrainischen Angaben bis ins Zentrum der zweitgrößten Stadt Charkiw vorgedrungen. Die Kämpfe dauerten an, erklärt der Gouverneur der Region, Oleg Sinegubow, auf Facebook. Er ruft die rund 1,4 Millionen Einwohner auf, ihre Häusern nicht zu verlassen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtet von heftigen Straßenkämpfen in der im Nordosten der Ukraine liegenden Stadt. Seit dem Vormittag sind Schüsse und sporadische Explosionen zu hören. Er habe vier verlassene russische TIGR-Panzerfahrzeuge sowie einen brennenden Militärlastwagen gesehen, berichtet der Reporter. Die Straßen sind menschenleer.

+++ 09:11 Grünen-Chefin steht hinter Waffenlieferungen für die Ukraine +++

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich hinter die Kehrtwende der Bundesregierung hin zu Waffenlieferungen an die Ukraine gestellt. Der russische Präsident Wladimir Putin habe die Tür der Diplomatie zugeschlagen, sagt Lang heute in der ARD. Er setze auf einen Angriffs- und Vernichtungskrieg. "In dieser Situation hat die Ukraine ein unabdingbares Recht auf Selbstverteidigung. Dieses Recht erkennen wir nicht nur an. Sondern wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine." Dazu gehöre, "dass wir sie mit dem Material ausstatten, das sie brauchen, um von diesem Recht Gebrauch zu machen. Also auch Waffenlieferungen." Lang räumt ein: "Das ist für meine Partei keine einfache Situation." Was man erlebt habe, sei aber eine Zäsur und eine Zeitenwende.

+++ 08:58 Ukraine lehnt Verhandlungen in Belarus ab +++

Die Ukraine hat von Russland angebotene Verhandlungen in Belarus abgelehnt. Belarus sei selbst an der russischen Invasion beteiligt, denn auch von dort aus habe Russland die Ukraine angegriffen, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Ukraine sei aber weiter offen für Verhandlungen an anderen Orten, zum Beispiel Warschau, Bratislava, Budapest, Istanbul oder Baku. Selenskyj hat bereits zuvor Verhandlungen in Belarus abgelehnt.

+++ 08:47 Russland sendet Verhandler nach Belarus +++

Russland hat einem Medienbericht zufolge eine Delegation für Verhandlungen mit der Ukraine nach Belarus entsandt. Die Delegation sei bereits dort eingetroffen, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax heute den Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Demnach gehörten ihr Vertreter des Präsidialamts sowie des Außen- und des Verteidigungsministeriums an. Man warte nun in der belarussischen Stadt Gomel auf die ukrainischen Unterhändler.

+++ 08:24 Mehr als 10.000 Ukrainer in Ungarn eingetroffen +++

Nach der russischen Invasion in die Ukraine sind im benachbarten Ungarn allein am Samstag mehr als 10 000 Ukrainer eingetroffen, das besagen Zahlen der ungarischen Polizei. Am Freitag waren nach Angaben des Bürgermeisters der Grenzstadt Zahony 1600 Ukrainer über die fünf Übergänge entlang der rund 140 Kilometer langen Grenze nach Ungarn gekommen. Laut ungarischer Fremdenpolizei stellten bisher nur zehn ukrainische Staatsbürger einen Asylantrag. Nahezu alle Ukrainer, die bislang vor den Kämpfen in ihrem Land nach Ungarn flohen, sollen Angehörige der ungarischen Minderheit in der westukrainischen Region Transkarpatien sein.

Ungarische Flüchtlinge sind mit dem Zug bis in die Grenzstadt Zahony gekommen. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 08:18 Selenskyj will internationale Truppe mit Freiwilligen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt an, dass sein Land eine "internationale" Truppe mit Freiwilligen aus dem Ausland aufstellen will. "Dies wird ein entscheidender Beleg für Ihre Unterstützung für unser Land sein", teilt Selenskyj in einer Erklärung mit.

+++ 07:58 Petition sammelt auf russisch Stimmen gegen Putin +++

Eine Petition auf der internationalen Kampagnenplattform change.org sammelt in russischer Sprache Unterschriften für die Absetzung Wladimir Putins. Als Begründung nennen die Initiatoren den "unrechtmäßigen Angriff" auf die Ukraine und den dadurch entstandenen irreparablen Schaden für Russland in der Welt. Die Petition fordert die Staats-Duma auf, Putin als Präsident der russischen Föderation zu entlassen wegen Hochverrats und Kriegsverbrechen. Bislang hat sie 75.000 Unterstützerinnen und Unterstützer.

+++ 07:44 Russische Truppen: Zwei Städte von Armee eingeschlossen +++

Die russischen Streitkräfte melden einem Medienbericht zufolge die "vollständige Blockade" der südukrainischen Städte Cherson und Berdjansk. Dies berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Zudem hätten russische Truppen demnach die Stadt Henitschesk und einen Flughafen in der Nähe von Cherson eingenommen.

+++ 07:29 Russische Truppen dringen in Charkiw ein +++

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die umkämpfte Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine vorgedrungen. Sie seien mit leichten Militärfahrzeugen in die zweitgrößte Stadt des Landes gelangt, auch in das Stadtzentrum, sagt der Gouverneur der Region, Oleh Sinegubow. Ukrainische Streitkräfte versuchten, die russischen Soldaten zurückzudrängen. Zivilisten wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen.

+++ 07:11 Nordkorea äußert sich erstmals und macht USA für Krieg verantwortlich +++

Nordkorea hat erstmals offiziell zur Eskalation der Ukraine-Krise Stellung genommen - und die USA für den Konflikt verantwortlich gemacht. "Die Grundursache der Ukraine-Krise liegt in der Selbstherrlichkeit und Willkür der USA", heißt es in einem Beitrag, der am Samstag auf der Website des Außenministeriums in Pjöngjang veröffentlicht wurde. Washington habe "militärische Vorherrschaft unter Missachtung legitimer Forderungen Russlands nach seiner Sicherheit" angestrebt. Der Beitrag sei als "zurückhaltende" offizielle Reaktion Nordkoreas zu werten, sagt Park Wang-gon, Professor für Nordkoreanische Studien an der Ewha-Womans-Universität in Seoul. "Das Fazit ist, dass an allem die USA schuld sind." Neben China ist Russland einer der wenigen Staaten, die Nordkorea freundschaftlich gesinnt sind.

+++ 06:45 Schwerer Angriff auf Wohnblock in Charkiw +++

Über Nacht gibt es weitere Explosionen und schwere Kämpfe in der Ukraine. Vor allem auch aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, werden heftige Einschläge gemeldet. Die nationale Heimatschutzbehörde bestätigt einen Raketeneinschag in einem neungeschossigen Wohnblock dort. Es seien mehrere Menschen verletzt, eine Frau wurde getötet.

+++ 06:29 China will Sanktionen nicht unterstützen +++

China ist nicht bereit, den Einsatz von Sanktionen zu unterstützen. Das teilt das chinesische Außenministerium am Sonntag auf Twitter mit. "China unterstützt den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen nicht und ist gegen einseitige Sanktionen, die keine Grundlage in internationalem Recht haben", zitiert das Ministerium eine Erklärung des chinesischen Außenministers Wang Yi. In einem Telefonat mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock habe Minister Wang gesagt, der UN-Sicherheitsrat solle zu einer Lösung der derzeitigen Krise beitragen, anstatt neue Konfrontationen anzuzetteln.

+++ 06:04 Ölterminals nahe Kiew in Flammen +++

Die Bürgermeisterin der Stadt Wassylkiw südwestlich von Kiew teilt mit, russische Raketen hätten die Stadt getroffen und einen Ölterminal in Brand gesteckt. Im Internet veröffentlichte Fotos und Videos zeigen Flammen, die in den Nachthimmel steigen. Die Behörden warnen die Bewohner vor giftigen Dämpfen. Die von Russland unterstützten Separatisten in der ukrainischen Provinz Luhansk melden indessen, dass ein Ölterminal in der Stadt Rowenky von einer ukrainischen Rakete gesprengt wurde.

(Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 05:42 Bericht: Ukrainer zerschlagen tschetschenische Spezialeinheit - General tot +++

Bei heftigen Kämpfen in der Umgebung von Hostomel haben ukrainische Truppen nach eigener Darstellung eine aus Russland kommende tschetschenische Sondereinheit zerschlagen. Dabei sei auch der Kommandeur, General Magomed Tuschajew, getötet worden, wie ein Gefangener später verraten habe. Wie die "Ukrainska Pravda" weiter berichtet, erbeuteten die ukrainischen Soldaten bei diesen Kämpfen größere Mengen an Waffen. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

+++ 05:13 Japanischer Milliardär spendet Millionensumme +++

Der japanische Unternehmer und Milliardär Hiroshi Mikitani kündigt eine Spende an die Ukraine in Höhe von knapp acht Millionen Euro an. "Meine Gedanken sind bei Ihnen und dem ukrainischen Volk", schreibt Mikitani in einem Brief an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er gebe eine Milliarde Yen für humanitäre Hilfe für ukrainische "Opfer der Gewalt". "Ich glaube, dass die Zerschlagung einer friedlichen und demokratischen Ukraine durch ungerechtfertigte Gewalt eine Herausforderung für die Demokratie darstellt", fährt Mikitani fort.

+++ 04:31 Ex-Präsident Estlands macht Deutschland schwere Vorwürfe +++

Der frühere Präsident Estlands, Toomas Hendrik Ilves, wirft Deutschland vor, die von Russland ausgehende Bedrohung für andere Länder lange nicht ernst genommen zu haben. Insbesondere die baltischen Staaten hätten schon lange vor russischen Aggressionen gewarnt, sagt Ilves dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch "wir wurden als paranoide, russophobe Esten abgetan". Estland sei bereits 2007 massiven Cyberangriffen ausgesetzt gewesen, sagt Ilves weiter. Die Bundesregierung habe das aber nicht geglaubt. "Stattdessen haben wir herablassende Ratschläge von Leuten zu bekommen, die nie unter sowjetischer Herrschaft gelebt haben und ganz anders von Russland behandelt werden als wir."

+++ 03:59 Depot mit radioaktiven Abfällen in Kiew getroffen +++

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Medienberichten ein Lager mit radioaktiven Abfällen getroffen worden. Die Deponie, eine Zweigstelle des Unternehmens Radon Union, sei von mehreren russischen Granaten getroffen worden, berichtete unter anderem der Sender "Kanal 2". Nach ersten Messungen besteht "keine Bedrohung für die Bevölkerung außerhalb der Schutzzone", heißt es.

+++ 03:23 Elon Musk aktiviert Satelliten-Dienst Starlink in der Ukraine +++

Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt die Ukraine mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. "Der Starlink-Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv. Weitere Terminals unterwegs", twittert Musk. Er kommt damit einer entsprechenden Bitte des ukrainischen Ministers für Digitalisierung, Vize-Premier Mychajlo Fedorow, nach. Der hat sich über Twitter direkt an Musk gewandt. In Reaktion auf Musks Antwort bedankt sich Fedorow bei dem US-Amerikaner auf Twitter und bei "jedem", der die Ukraine unterstütze.

+++ 02:39 Gasleitung bei Charkiw explodiert +++

Im Verlauf schwerer Kämpfe rund um die Stadt Charkiw geht in der Nacht eine Gasleitung nach einer Explosion in Flammen auf. Nach Darstellung der ukrainischen Agentur Unian wurde die Leitung von russischen Truppen gesprengt. Dies lässt sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

+++ 01:55 Polen: Baltische Staaten und Polen vielleicht das nächste Ziel Putins +++

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warnt vor Angriffen Russlands auf die Ostflanke der Nato. "Das nächste Ziel könnten die baltischen Staaten, Polen, Finnland oder andere Länder an der Ostflanke sein. Putin will das Russische Reich wiederherstellen. Das muss uns allen Sorge bereiten", sagt Morawiecki den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Er glaube aber nicht, dass sich der Krieg in der Ukraine schon heute auf Europa ausweiten werde. Die Nato sei das stärkste Militärbündnis, das die Welt jemals gesehen habe. "Wir sollten zusammenhalten, die Verteidigungsausgaben entscheidend erhöhen, dann sind wir sicher." Sein Land sei bereit Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen

+++ 01:31 Ukrainischer Botschafter nennt deutsche Waffenlieferungen historisch +++

Der ukrainische Botschafter in Berlin würdigt die Entscheidung der Bundesregierung über Waffenlieferungen an die Ukraine als historischen Schritt. "Wir sind froh, dass Deutschland endlich diese 180-Grad-Wende vollzogen hat", sagt Botschafter Andrij Melnyk der dpa. "Ich habe meinen deutschen Freunden und der Bundesregierung immer gesagt, dass sie die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht lange ertragen werden, ohne zu reagieren und umzusteuern." Lange Zeit sei er mit seinen Mahnungen "nicht ernstgenommen" worden. "Endlich sind die Deutschen erwacht und haben begonnen, richtig zu handeln."

+++ 01:01 Ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen +++

Die ukrainischen Streitkräfte sind nach Medienberichten weiterhin vielerorts schweren Angriffen der russischen Armee "aus allen Richtungen" ausgesetzt. Dem Gegner werde jedoch "entschlossener Widerstand" entgegengesetzt, heißt es in einer verbreiteten Mitteilung der ukrainischen Armee. Nach dieser Darstellung wurde unter anderem ein schwerer russischer Angriff bei Charkiw abgeschlagen. Bei Cherson im Süden sei dagegen russischen Einheiten nach erbitterten Kämpfen ein Vorstoß gelungen. Auch in der Region Luhansk tobten demnach schwere Kämpfe. Auch in der Hauptstadt Kiew dauerten die Kämpfe in den Außenbezirken an.

+++ 00:18 Macron warnt Lukaschenko vor Stationierung russischer Atomwaffen +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko davor, Russland die Stationierung von Atomwaffen auf belarussischem Boden zu erlauben. Das teilt der Elysée-Palast nach einem Telefonat der beiden Staatsmänner mit. Darin hatte Macron Lukaschenko aufgefordert, so schnell wie möglich den Abzug der russischen Truppen von seinem Boden zu veranlassen.

+++ 23:43 Russland sperrt Luftraum für EU-Staaten +++

Russland hat seinen Luftraum für Flugzeuge aus einer Reihe von EU-Staaten geschlossen. Nach einer Mitteilung der russischen Luftfahrtbehörde dürfen Maschinen aus Lettland, Estland und Litauen sowie Slowenien nicht mehr nach Russland einfliegen, wie die Agentur Tass berichtet. Damit werde auf entsprechende Schritte dieser Staaten reagiert.

Deutschland bereitet ebenfalls eine Sperrung seines Luftraums für russische Maschinen vor. Am Abend kehrten deutsche Maschinen aus dem russischen Luftraum zurück, offenbar in Erwartung einer Sperrung. Die Lufthansa erklärte, "aufgrund der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" würden Flüge nach Russland für sieben Tage ausgesetzt.

+++ 23:09 Westliche Verbündete schließen russische Banken aus Swift aus +++

Eine Gruppe westlicher Staaten hat den Ausschluss russischer Banken aus dem Finanztransfersystem Swift beschlossen. Das teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Alle russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, und, "soweit erforderlich", weitere russische Banken würden von Swift ausgeschlossen.

+++ 22:59 UN-Sicherheitsrat trifft sich am Sonntag +++

Der UN-Sicherheitsrat soll am Sonntag zum vierten Mal innerhalb einer Woche zu einer Dringlichkeitssitzung wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zusammenkommen. Das Treffen des mächtigsten UN-Gremiums hat einen förmlichen Zweck: Der Rat wird darüber abstimmen, ob eine am Freitag von Russland blockierte Resolution, die sich gegen Moskaus Einmarsch richtet, an die Vollversammlung der Vereinten Nationen überstellt werden soll. Bei dieser sogenannten prozeduralen Abstimmung müssen 9 der 15 Mitglieder zustimmen - Vetos gibt es dabei nicht, weshalb die Annahme als sicher gilt.

+++ 22:33 Kiew erwartet schwere Luftangriffe +++

Die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" ruft die Bürger der Hauptstadt auf, sofort den nächsten Schutzraum aufzusuchen. Es würden schwere Luftangriffe erwartet.

+++ 22:26 Deutschland sperrt Luftraum für russische Maschinen +++

Die Bundesregierung bereitet eine Sperrung des deutschen Luftraums für russische Maschinen vor. Bundesverkehrsminister Volker Wissing befürworte die Sperrung und habe angeordnet, alles dafür vorzubereiten, teilt sein Ministerium mit. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen EU-Länder ihren Luftraum schließen werden", sagt ein EU-Diplomat.

+++ 22:02 Lufthansa meidet russischen Luftraum +++

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fliegt die Lufthansa zunächst nicht mehr nach oder über Russland. Aufgrund "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" gelte dies für sieben Tage, teilt der Konzern mit. Flüge nach Russland werden demnach ausgesetzt. "Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen." Zuvor waren bereits mehrere deutsche Russland-Flüge umgekehrt.

+++ 21:54 Klitschko: Die Nacht wird schwierig +++

Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt ist nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko "kompliziert und angespannt". "Die Nacht wird schwierig", schreibt er im Nachrichtenkanal Telegram. "Der Feind ist nicht in die Stadt eingedrungen, aber in Kiew operieren Sabotagegruppen." Das Militär und die Strafverfolgungsbehörden würden "Saboteure neutralisieren".

+++ 21:46 Selenskyj wirft Russland "Genozid" vor +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj schreibt bei Twitter, der UN-Sicherheitsrat müsse Russlands Handlungen als "Genozid" einstufen. Zudem sollte Russland das Stimmrecht im UN-Sicherheitsrat entzogen werden. Zuvor hatte Selenskyj mit UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen. Putin hat seinen Überfall auf die Ukraine mit einem angeblich im Donbass verübten "Genozid" begründet.

+++ 21:32 Youtube schränkt russische Staatsmedien ein +++

Youtube hat mehrere russische Staatsmedien auf der Videoplattform spürbar eingeschränkt. "Wir pausieren die Monetarisierung einer Reihe von Kanälen auf Youtube, einschließlich mehrerer russischer Kanäle, die mit den jüngsten Sanktionen in Verbindung stehen", sagt ein Sprecher des Dienstes. Die Einschränkungen betreffen vor allem das russische Auslandsfernsehprogramm RT, das bis 2009 "Russia Today" hieß. RT wird unter anderem gezielte Desinformation wie die Verbreitung von Verschwörungstheorien sowie die Rechtfertigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorgeworfen.

+++ 21:29 NGO: Bereits mehr als 3000 Festnahmen bei Demos in Russland +++

Bei Protesten gegen den russischen Überfall auf die Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern bereits mehr als 3000 Menschen festgenommen worden. Seit Donnerstag habe es mindestens 3052 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen gegeben, erklärt die Nichtregierungsorganisation OVD-info. Trotz eines strikten Demonstrationsverbots gehen seit Tagen immer wieder Menschen in Russland aus Protest gegen die Invasion auf die Straße.

Die russischen Behörden gehen - wie hier in St. Petersburg - mit Brutalität gegen jegliche Kritik an der von Putin befohlenen Invasion vor. (Foto: AP)

+++ 21:11 Nach US-Angaben haben Russen mehr als 250 Raketen abgefeuert +++

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben eines ranghohen Vertreters des US-Verteidigungsministeriums bis Samstagnachmittag (MEZ) mehr als 250 Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Es habe sich zumeist um Kurzstreckenraketen gehandelt, sagt der Vertreter des Pentagons in einem Briefing für Journalisten. Die russischen Streitkräfte hätten inzwischen "mehr als 50 Prozent" ihrer zusammengezogenen Kampftruppen auf ukrainischem Gebiet. Russland habe rund um die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten zusammengezogen. (Mehr dazu unten, 20.21 Uhr)

Von Russland aus rollen Raketenwerfer in die Ukraine. (Foto: imago images/SNA)

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.