Wer seine Immobilie sanieren oder modernisieren will, hofft oft vergeblich auf staatliche Unterstützung. Doch es gibt auch gute und günstige Kredite, die ohne KfW-Zuschuss und Grundbuchabsicherung auskommen. Diese hat die FMH-Finanzberatung untersucht.

Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, kennt das Problem: Es gibt immer etwas zu tun, immer etwas auszubessern. Ob es der Wunsch nach einem modernen, barrierefreien Bad ist oder eine neue Regenrinne gebraucht wird, weil die alte durchgerostet ist: Reparaturen, Sanierungen und Modernisierungen verschlingen schnell eine mittlere fünfstellige Summe.

Viele Eigentümer haben sich über die Jahre zwar einen Notgroschen für solche Fälle angespart. Angesichts der explodierenden Material- und Handwerkerkosten lassen sich die Bauarbeiten aber nur selten ohne Kredit finanzieren.

Wenn dann, wie so oft, keine KfW-Förderung möglich ist, stellt sich die Frage, welche Anbieter besonders günstige Darlehen für Modernisierungen und Sanierungen anbieten. Im Auftrag von ntv hat die FMH-Finanzberatung in Frankfurt die Angebote von Banken und Bausparkassen genauer unter die Lupe genommen - mit erfreulichen Ergebnissen. In beiden Segmenten finden sich etliche sehr gute Anbieter - Totalausfälle sind selten, so FMH. Im Bereich der Bausparkassen würde man sich von vielen Anbietern aber mehr Transparenz wünschen, so die Experten.

Bausparkassen: Einige lassen sich nicht in die Karten schauen

Bausparkassen sind traditionell eine Sammelstelle für Modernisierungsrücklagen - es bietet sich also an, hier auch gleich wegen eines Kredits vorzusprechen. Das gilt umso mehr, als Wüstenrot & Co. für Kreditlaufzeiten von zehn bis 15 Jahren zum Teil sehr attraktive Konditionen bieten, so FMH.

Und so funktioniert's: Die Kunden erhalten von ihrer Bausparkasse sofort den Kredit für ihre Sanierung. Statt das Darlehen direkt zu tilgen, besparen sie allerdings einen neuen Bausparvertrag. Wenn dieser dann nach Jahren zugeteilt wird, werden damit die Schulden gezahlt und der Kunde tilgt von nun an das Bauspardarlehen. Die monatliche Rate wird in den meisten Fällen so gestaltet, dass über die gesamte Zeit eine gleich hohe Rate zu bezahlen ist.

Leider haben sich von neun privaten Bausparkassen nur fünf Unternehmen bereit erklärt, ihre Konditionen für die FMH offenzulegen - ob die Angebote der anderen Marktteilnehmer konkurrenzfähig ist oder nicht, bleibt daher spekulativ, so FMH. Die beiden Sieger - Wüstenrot und BHW - sind die besten bei beiden untersuchten Kreditlaufzeiten.

Regionale Banken mit sehr guten Angeboten

Immobilienbesitzer, die eine Modernisierung oder Sanierung planen, sollten allerdings auch bei klassischen Banken um ein Kreditangebot bitten: Sie bieten für Modernisierungskredite meist günstigere Zinsen als bei normalen Ratenkredite. Das liegt daran, dass das Ausfallrisiko, auch ohne grundbuchliche Absicherung, geringer ist. Wer eine Immobilie besitzt und 30.000 Euro für die Renovierungsarbeiten investiert, wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit seinen Kredit wie vereinbart zurückzahlen.

Die Auswertung der FMH belegt, dass viele regionale Institute hier sehr gut abschneiden, wenn der Kredit innerhalb von sieben Jahren getilgt werden soll. Die Bestenliste wird angeführt von der PSD Bank West, PSD Bank München und PSD Bank RheinNeckarSaar, neben der Sparda-Bank Hessen und Sparda-Bank München.

Aber auch die Geschäftsbanken Commerzbank und BBBank sind ganz vorne dabei.