Die 57. Saison der Fußball-Bundesliga steht kurz bevor - Hertha BSC darf sich zuerst daran versuchen, dem FC Bayern Einhalt zu gebieten. Ob die Irrsinns-Serie der Münchener von sieben Meistertiteln hintereinander in dieser Spielzeit reißt? n-tv ist gespannt auf Ihre Meinung.

Heute ist es so weit: Mit der Partie des FC Bayern München gegen Hertha BSC geht es wieder los in der Fußball-Bundesliga (ab 20.30 Uhr im Liveticker auf n-tv.de). Die Auftaktpartie zur 57. Saison soll aus Münchener Sicht auch bitteschön den Auftakt zur achten Meisterschaft in Serie bilden. Doch da haben von Berlin bis Freiburg bekanntermaßen alle anderen Teams etwas dagegen.

Ob die Konkurrenz die Irrsinns-Serie des deutschen Rekordmeisters in dieser Spielzeit tatsächlich beenden kann? Diese Frage leiten wir gerne an Sie weiter und laden Sie herzlich zu einer kleinen Umfrage ein. Stimmen Sie einfach unten ab. Das Ergebnis wird dann jeweils auch im TV präsentiert: Um 13.30, 14.30 und 16.30 Uhr sendet n-tv heute ein News Spezial mit dem Titel "Endlich wieder Bundesliga".

Ob Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld auch mit abstimmt, können wir Ihnen leider nicht verraten. Erst gestern hat der 70-Jährige im exklusiven Interview mit n-tv aber erklärt: "Für mich ist Bayern nach wie vor Favorit." Zugleich räumte er ein, dass Vizemeister Borussia Dortmund "fast auf Augenhöhe" und "der große Herausforderer sei". Nun denn.

Und falls es Ihnen bei der Entscheidungsfindung hilft, dann können Sie sich gern durch unsere Bilderserie zu den Trikots der neuen Saison klicken. Vorsicht: Die modischen Verbrechen einiger Erstliga-Klubs werden in voller Pracht abgebildet!