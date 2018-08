Wissen

Andrang überlastet EU-Server: Umfrage zur Sommerzeit endet

Soll die Sommerzeit abgeschafft werden? In wenigen Stunden endet die Teilnahmefrist für eine EU-weite Befragung zum Umgang mit der Zeitumstellung. Bindend ist die Abstimmung unter EU-Bürgern zwar nicht. Trotzdem stößt die Aktion offenbar auf enormes Interesse.

Noch bis kurz vor Mitternacht haben die Europäer Zeit, an einer EU-weiten Umfrage zum Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit teilzunehmen. Die Teilnahmefrist endet den Angaben zufolge um 23 Uhr (MESZ). Im Rahmen der ungewöhnlichen Aktion befragt die Brüsseler EU-Kommission die Bürger unter anderem auch nach ihren Erfahrungen mit dem Wechsel von Winter- auf Sommerzeit. Ziel ist es, ein Stimmungsbild zu zeichnen und in Erfahrung zu bringen, ob die Bevölkerung eher für eine Abschaffung oder eher für eine Beibehaltung der regelmäßigen Zeitumstellung ist.

Umfrage Sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden? Nein, es ist gut so, wie es ist. Ja, wir brauchen nur die Winterzeit, damit es morgens früher hell wird. Ja, aber ich möchte, dass immer Sommerzeit ist, damit es abends länger hell ist. Leute, wir sollten einfach die Erdachse kippen, dann haben wir länger Licht. Vielleicht kann der Gerst da was machen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ergebnis Alle Umfragen

Die EU-Kommission hatte die Befragung Anfang Juli gestartet. Die Resonanz ist riesig: Schon in den ersten drei Tagen wurden mehr als 500.000 Online-Fragebögen ausgefüllt. Nach der Hälfte der Zeit waren mehr als eine Million Antworten eingegangen. Viele EU-Bürger wollen offenbar bis zuletzt noch ihre Chance nutzen und ihre Meinung zu dem umstrittenen Thema abgeben. Die Umfrage-Webseite scheint dem großen Ansturm nicht gewachsen. Die Server brachen bis zuletzt immer wieder zusammen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Peter Liese (CDU), erwartet bei der Online-Umfrage eine große Mehrheit für die Abschaffung. "Die erhoffte Energieeinsparung ist nicht eingetreten und viele Menschen leiden unter der Zeitumstellung", sagte Liese.

Umfrage nicht bindend

Die Europäische Union prüft derzeit Forderungen nach einer Abschaffung der umstrittenen Zeitumstellung. Die Umfrage sei jedoch nur ein Teil der Bewertung und kein Referendum, betonte die Behörde. Sollte die EU-Kommission zu dem Schluss kommen, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, könnte sie einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Dem müssten dann Europaparlament und EU-Staaten allerdings noch zustimmen.

Im Parlament bräuchte es dazu eine einfache Mehrheit, die EU-Staaten müssten voraussichtlich mit qualifizierter Mehrheit zustimmen - das heißt: Es müssten sich mindestens 16 Länder, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, für eine Abschaffung der Sommerzeit aussprechen.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 werden die Uhren in allen EU-Ländern am letzten Sonntag im März eine Stunde vor- und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurückgestellt.

Quelle: n-tv.de