Zu wenig Impfstoff, in vielen relevanten Bereichen keine Strategien, Politiker, die sich an der Krise bereichern und jetzt auch noch die Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen: Hat die Bundesregierung beim Thema Corona überhaupt irgendetwas im Griff?

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt die Corona-Krise die ganze Welt. Doch im Vergleich zu anderen Ländern hinkt Deutschland - vor allem, was das Impfen betrifft - weit hinterher. Es ist keine Übertreibung, wenn man in diesem Zusammenhang von einem Impfdebakel spricht. Leere Impfzentren, Telefonleitungen, die zusammenbrechen, zu wenig und vor allem zu spät bestellter Impfstoff und ein Gesundheitsminister, der mit dem Verkehrsminister eine Taskforce bilden soll: Es ist nicht mehr zu beschönigen, die Krisenstrategie der Bundesregierung ist ein Desaster mit Ansage.

Ein Fehler ist es jetzt, zurückzuschauen und zu bedauern. Gleich zu Beginn der Krise hätte Deutschland für drei Wochen komplett runterfahren können, doch statt eines knallharten Lockdowns ging der Flug- und Reiseverkehr nahezu unvermindert weiter. Inzwischen rollt die dritte Welle munter durchs Land. Aber anstelle die Bevölkerung so schnell wie möglich zu impfen, setzt man jetzt allem Anschein nach auf ... ja, was eigentlich?

Und während man selbst ein Jahr nach dem ersten Lockdown noch immer keinen vernünftigen Plan vorbringen kann, um Kinder und Jugendliche wieder sicher in Schulen und Kindergärten zu schicken, gibt es auch noch Politiker, die sich an der Krise schamlos bereichern - während andere sich vor die Kameras stellen und weiter stumpfsinnige Appelle an die Bevölkerung richten, die größtenteils seit fast einem Jahr zwischen Homeoffice, Homeschooling und Wischiwaschi-Lockdown unsicher hin und her pendelt.

Welche Verantwortung trägt die Politik an der dritten Corona-Welle und welche tragen wir als Gesellschaft im Allgemeinen? Über diese und andere Fragen reden Verena Dittrich und Ronny Rüsch in der neuen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich".