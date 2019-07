"Only you"

"Only you" Bachelor liebt Fast-Bachelorette

Er war einmal der Bachelor. Sie nahm einmal bei "Der Bachelor" teil. Allerdings nicht in der Staffel, in der er der Bachelor war. Zudem war sie vor Kurzem selbst als Bachelorette im Gespräch. Sie wird es jedoch nicht. Warum auch? Schließlich sind die beiden ja nun ein Paar. Klar, um wen es geht, oder?

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern. Nun ist es auch offiziell: Angelina Heger und Sebastian Pannek sind ein Paar.

Screenshot aus Sebastian Panneks Instagram-Story. (Foto: Instagram / sebastian.pannek)

Die 27-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Freund haben ihre Liebe auf Instagram öffentlich gemacht. Beide posteten in ihren Stories jeweils eine Aufnahme des Partners von hinten und schrieben dazu: "Only you" ("Nur du").

"Eure Gesichter sagen alles"

Gerüchte über eine mögliche Beziehung hatten bereits in den vergangenen Wochen die Runde gemacht. Heger und Pannek befeuerten diese auch selbst: Beide teilten auf Instagram zuletzt ähnliche Schnappschüsse eines Urlaubs auf Mauritius, den sie offensichtlich gemeinsam verbrachten.

"Ich versteh' gar nicht, warum ihr da so ein Geheimnis draus macht", schrieb ein Fan da schon unter ein Strandfoto von Sebastian Pannek. "Es ist doch sowieso schon super offensichtlich bzw. allgemein bekannt und es scheint ja auch super zu funktionieren. Eure Gesichter sagen alles." Mit der Geheimniskrämerei scheint es nun aber tatsächlich auch vorbei zu sein.

Dschungelcamp, Sommerhaus - und Bachelorette?

Heger wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" 2014 bekannt. Damals buhlte sie um das Herz von Christian Tews, der in der vierten Staffel des Kuppel-Formats den Rosenkavalier mimte. Am Ende musste sie sich jedoch als Zweitplatzierte Katja Kühne geschlagen geben.

Und so revanchierte sich Angelina Heger. (Foto: Instagram / angelinaheger)

Dennoch konnte Heger nach "Der Bachelor" erfolgreich eine Medienkarriere starten. So gehörte sie 2015 etwa zu den Teilnehmern des Dschungelcamps. Ein Jahr später zog sie mit dem Uwe-Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark ins "Sommerhaus der Stars", mit dem sie kurzzeitig liiert war. Und, ach ja, auch mit einem anderen Bachelor hatte sie schon mal was. Ein paar Monate war sie nämlich mit Leonard Freier, Rosenkavalier des Jahres 2016, zusammen.

Zuletzt war spekuliert worden, Heger übernehme womöglich selbst die Rolle der Bachelorette in diesem Jahr. Doch das entpuppte sich alsbald als Gerücht. Inzwischen ist klar: Die Rosen verteilt diesmal die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis.

Pannek wiederum fungierte in der siebten "Der Bachelor"-Staffel 2017 als potenzieller Traumprinz. Am Ende entschied er sich für Clea-Lacy Juhn, mit der er auch tatsächlich rund eineinhalb Jahre zusammenblieb. Im vergangenen Jahr trennten sich die beiden jedoch. So ist der Weg für Pannek nun frei, um sein Glück mit Heger zu probieren.