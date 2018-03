Unterhaltung

Papa und sein "kleines Mädchen": Meghan Markles schönstes Geschenk

Sie musste bangen, doch nun scheinen alle Zweifel ausgeräumt. Meghan Markle wird offenbar von ihrem Vater zum Altar geführt - dabei könnte der sich eigentlich Schöneres vorstellen als eine trubelige Hochzeit.

Meghan Markle kann an ihrem Hochzeitstag offenbar mit ihrem Vater rechnen. Der 73-jährige Thomas Markle Sr. lebt zurückgezogen in Mexiko und scheint die Öffentlichkeit zu scheuen. Für seine Tochter will er seine Schüchternheit aber überwinden und sie zum Altar führen. Das berichtet zumindest die britische Zeitung "The Sun".

Die 36-jährige Meghan Markle wird am 19. Mai den 33-jährigen Prinzen Harry in der St. George's Kapelle von Schloss Windsor das Ja-Wort geben. Die "Sun on Sunday" zitiert einen angeblichen Freund der Familie Markle mit den Worten: Thomas Markle Sr. sei "überglücklich", an dem Tag, an dem Meghan eine Prinzessin werde, "bei seinem kleinen Mädchen zu sein - selbst wenn er gegen seine Dämonen ankämpfen muss, um dorthin zu kommen". Er sei nicht begeistert, ins Rampenlicht treten zu müssen, heißt es. "Er führt ein zurückgezogenes Leben in Mexiko." Aber, so der Insider, es werde ihn nichts davon abhalten, Meghan an ihrem großen Tag zu begleiten.

Zur Hochzeit wird auch Meghans Mutter Doria Radlan erwartet, die sich von Thomas Markle scheiden ließ, als Meghan Markle sechs Jahre alt war. Nicht eingeladen sind angeblich die Halbgeschwister der US-Schauspielerin, Thomas Jr. und Samantha. Letztere soll zwar am 19. Mai in Windsor sein - allerdings als Gast eines TV-Senders.

Die offiziellen Einladungen zur Hochzeit wurden übrigens erst vor wenigen Tagen verschickt. Auf Twitter präsentierte der Kensington Palast sowohl das Design der Karten als auch die einzelnen Details zu Machart und Inhalt. Gestaltet und gedruckt wurden die Einladungskarten demnach einer jahrelangen königlichen Tradition folgend von der Druckerei Barnard & Westwood. Auf den weißen Karten ist unter anderem das Wappen von Prinz Charles zu sehen, das in goldener Tinte abgedruckt wurde.

Quelle: n-tv.de