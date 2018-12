Schon am 5. Januar geht sie wieder los, die Suche nach dem nächsten Superstar. Die mittlerweile 15 DSDS-Staffel hat es in sich, schließlich gesellen sich zu Dieter Bohlen auch Pietro Lombardi und Xavier Naidoo in die Jury. Und Letzterer weiß schon jetzt zu überraschen.

RTL eröffnet 2019 mit einem regelrechten Feuerwerk seiner Erfolgsformate. So wird der neue "Bachelor" schon ab 2. Januar damit beginnen, seine Rosen zu verteilen. Am 11. Januar heißt es im Dschungelcamp wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Und exakt dazwischen, am 5. Januar, geht "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) in die nächste Runde.

Beinahe spannender als die Frage, wer aus der Castingshow als Sieger hervorgeht, ist inzwischen jedes Jahr, wer an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury Platz nimmt. Und da ist den Machern bei der inzwischen 15. Staffel gleich ein doppelter Coup geglückt.

Mit Pietro Lombardi wird erstmals ein ehemaliger Gewinner des Formats selbst über das Wohl und Wehe der Kandidaten mit entscheiden. Und nicht irgendein Gewinner. Schließlich gehört Lombardi zu denen, die es wirklich geschafft haben, ihren DSDS-Triumph in eine Karriere umzumünzen. Und das nicht nur auf Grund seines öffentlich ausgeschlachteten Trennungsdramas von Ehefrau Sarah. Mit "Señorita" im Duett mit Kay One und "Phänomenal" glückten ihm in jüngster Zeit auch gleich mal zwei Nummer-1-Hits in Deutschland.

Hut ab!

Die andere große Nummer, die RTL dieses Mal für DSDS an Land gezogen hat, ist Xavier Naidoo. Beim Eurovision Song Contest durfte er nicht für Deutschland starten, aber bei der Superstar-Suche ist er nun mit von der Partie. Komplettiert wird die Jury übrigens von Profitänzerin Oana Nechiti.

Schon jetzt gibt es erste Fotos von der Jury in Aktion. Und vor allem bei einem Bild mag man seinen Augen kaum trauen. Da sieht man Xavier Naidoo doch glatt ohne Mütze! Weil diese Aufnahme zweifellos Seltenheitswert hat, wollen wir sie Ihnen nicht vorenthalten. In diesem Sinne: Hut ab, Herr Naidoo.