Jan Plewka präsentiert das volle Entertainment-Programm, Ilse DeLange packt den Soul aus und Max Giesinger schwingt die Pommesgabel: Für Chartsstürmer Nico Santos legt so manch "Tauschkonzert"-Teilnehmer ein beeindruckendes Sound-Ü-Ei.

Nach dem giesingerschen Tränenmeer zum Auftakt erhofft sich der Fan daheim auf dem Sofa nun eine stimmungsgeladene Kehrtwende. Und ja, mit einem "Vollblutsonnenschein" wie Nico Santos als Taktgeber könnte das Zünden einer unvergesslichen Partybombe unter der Abendsonne Südafrikas durchaus gelingen. Die Stimmung rund um die berühmte lederne Formatcouch ist jedenfalls gelassen. Alle Anwesenden haben "Bock und Lust", dem jungen Hitschreiber von Bushido, Helene Fischer und Co ein paar unvergessliche Cover-Ständchen auf dem Silbertablett zu servieren.

Jan Plewka setzt das erste Ausrufezeichen

Es fließen Tränen. Klar. (Foto: TVNOW)

Staffel-Papa Jan Plewka schnappt sich als Opener das Mikro und eröffnet den Abend mit Ukulele-Sounds, Trompetengeblase und ordentlich Swing auf der Pfanne. Im Stile eines mit allen Wassern gewaschenen Entertainment-Tausendsassa setzt der Selig-Frontmann ein imposantes Performance-Ausrufezeichen.

Nico Santos ist gerührt und beeindruckt. "Das ist jetzt schon der krasseste Abend meines Lebens", resümiert der auf Mallorca aufgewachsene Sohn vom "Melitta-Mann" schon nach wenigen Minuten. Der (Vater Egon) war übrigens früher "ein echter Hippie", weiß Nico zu berichten. Überhaupt war Nicos Familie immer sehr offen für jedweden künstlerischen Einfluss. Während Papa mit dem Hendrix-Stirnband durch die Finca spazierte, mimte Mama Santos die Grunge-Rockerin. Und wenn die ganze Familie am Start war, tourte man als vielköpfige "Welly Family" (Nico Santos heißt bürgerlich Nico Wellenbrink) durch die umliegenden Dörfer.

Hip Pop von Mo Trip und Soul von Ilse DeLange

Nico ist sichtlich geflasht vom Hier-und-Jetzt-Moment und präsentiert sich als redseliger Mittelpunkt des Geschehens. Zwischen tieftönigem Hip Pop aus der Cover-Feder von Mo Trip ("Changed") und balladeskem Soul aus Holland (Ilse DeLange wagt sich an Nicos Über-Hit "Rooftop") groovt Nico für einen kurzen Augenblick als Michael-Jackson-Double über die Bühne. Alles feiert, alles jubelt.

Giesinger mutiert zum Rocker. (Foto: TVNOW)

Gastgeber Michael Patrick Kelly garniert die Rückkehr der guten Laune noch mit flottem Stadionrock und nicht enden wollendem Hochtonspagat ("Die In Your Arms"). Dann ist aber auch schon wieder Schluss mit lustig. Nico katapultiert sich zurück in die Vergangenheit und erinnert sich an den tragischen Verlust seines besten Freundes. Für seinen einstigen Skater-Kumpel schrieb er den Song "Walk In Your Shoes". Sekunden später schluchzt Lea eben jenen Song in einer Rotz-und-Wasser-Version ins Mikrofon. Und plötzlich haben alle wieder glasige Augen.

Max Giesinger bewirbt sich bei Nickelback

Wenn jetzt auch noch Max Giesinger in pathosgeschwängerter Melancholie versinkt… Tut er aber nicht. Entgegen seiner für die Masse geformten musikalischen Grundnatur stöpselt der haarige Barde aus Waldbronn die E-Gitarre ein und dreht den Regler seines Amps hoch auf zehn. Was folgt, ist eine vierminütige Rockkeule in bester Nickelback-Tradition, mit der wohl nur die wenigsten Anwesenden gerechnet haben ("Unforgettable"). Max Giesinger reckt die Pommesgabel in die Luft und mimt den Rockstar. Ein wahrlich unvergesslicher Moment, der nicht nur Nico Santos wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch daheim zieht man den Hut. Danke, Max! Gerne mehr davon.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei Vox und ist auch bei TVNOW abrufbar.