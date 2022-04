Mit den Sport True Wireless bringt Sennheiser seine ersten richtig sporttauglichen kabellosen Ohrhörer auf den Markt. Ihre Chancen stehen gut, denn sie sind nicht nur robust und günstig, sondern klingen auch ganz ausgezeichnet.

Mit den CX und CX Plus True Wireless ist es Sennheiser im vergangenen Jahr gelungen, kabellose Ohrhörer auf den Markt zu bringen, die zwar viel weniger kosten als ihre edlen Momentum-Brüder, aber ebenso gut klingen. Was bisher noch fehlte, war eine sporttaugliche Variante der CX, die Sennheiser jetzt vorgestellt hat: die Sport True Wireless für rund 130 Euro.

Auch wenn sie das CX nicht im Namen tragen, sieht man den Ohrhörern sofort an, dass sie sehr nahe Verwandte sind. Sie sind im Prinzip identisch, der einzige offensichtliche Unterschied sind austauschbare Silikon-Finnen, die für einen sicheren Sitz beim Joggen oder Workout sorgen sollen.

Sicherer, aber bequemer Sitz

Das gelingt auch, in der passenden Größe klemmen sich die Flügel so effektiv unter die innere Falte der Ohrmuschel, dass die Ohrhörer auch bei wilderen Bewegungen und stärkeren Erschütterungen immer an Ort und Stelle bleiben. Dabei sitzen sie aber trotzdem so bequem, dass man problemlos ein paar Stunden tragen kann. Um einen schweißtreibenden Einsatz oder Schmuddelwetter schadlos zu überstehen, sind sie nach IP54 vor Staub und Wasser geschützt.

Die größer als bei den CX True Wireless ausgefallene Transportbox hat ebenfalls eine besondere Sportausstattung erhalten. Sie hat eine Öse, an der ein mitgeliefertes Trageband befestigt werden kann. Außerdem wird der USB-C-Anschluss durch eine Silikon-Kappe geschützt.

Keine unnötigen Extras

Wie bei den CX hat Sennheiser bei den Extras gespart. Beispielsweise gibt es keine Trageerkennung, die die Wiedergabe automatisch unterbricht, wenn ein Ohrhörer herausgenommen wird. Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) gibt es ebenfalls nicht, was aber auch nicht unbedingt nötig ist, solange man nicht zu den Menschen gehört, die in der Stadt gerne durch den Berufsverkehr joggen.

Im Gegenteil: Neben gewöhnlichen Aufsätzen, die eine recht gute passive Dämmung bieten, liefert Sennheiser als Alternative Aufsätze mit einem offenen Design mit, die Außengeräusche verstärkt durchlassen, damit man beispielsweise nahende Fahrzeuge rechtzeitig wahrnimmt. Praktischerweise gibt es dafür in der zugehörigen App zwei separate Grundeinstellungen.

Kompromisslos guter Klang

Was den Sound betrifft, ist Sennheiser keine Kompromisse eingegangen. Die Sport True Wireless klingen wie die CX kaum anders als die viel teureren True Wireless 2: Sie liefern satte Bässe, breite, wohldefinierte Mitten und glasklare Höhen mit vielen Details. Dabei öffnen sie eine breite, luftige Bühne, wie man sie in dieser Preisklasse selten findet.

Abgerundet wird die gelungene Vorstellung durch eine kürzlich runderneuerte Smart-Connect-App, die individuelle Anpassungen erlaubt. Dazu gehören auch Sound-Profile, die man durch einen einfachen Hörtest erstellen kann. Sehr gut ist auch die Touch-Steuerung, über die sich alles regeln lässt, ohne die App zu öffnen. Und wer möchte, kann für jede Geste einzeln festlegen, auf welcher Seite sie welche Funktionen auslöst.

Ein Preis-Leistungs-Tipp

Die Ausdauer der Ohrhörer ist mit bis zu 9 Stunden ebenfalls ausgezeichnet, die Ladebox bietet Reserven für bis zu 18 weitere Stunden Musikgenuss. Nach rund 1,5 Stunden im Case sind leere Ohrhörer wieder voll geladen, 15 Minuten genügen für eine Stunde Musikgenuss.

Unterm Strich bieten die Sennheiser Sport True Wireless für 130 Euro ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, das nicht nur Sportler anziehend finden werden. Denn einen komfortablen, aber sicheren Sitz kann man ebenso wie einen ausgezeichneten Klang und große Ausdauer auch im Alltag gut brauchen.