Rückkehr von der Raumstation: Drei Raumfahrer erreichen die Erde

Schichtwechsel im Weltraum: Auf ihrer Umlaufbahn im erdnahen Orbit verabschieden sich ein Russe, ein US-Amerikaner und ein Italiener von ihren ISS-Kollegen, um mit einer Sojus-Kapsel die Heimfahrt zur Erde anzutreten. Schon jetzt ist klar: Ihre Ankunft wird eisig.

Nach rund fünf Monaten im All haben sich drei Raumfahrer auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Der Russe Sergej Rjasanski, der US-Amerikaner Randy Bresnik und der Italiener Paolo Nespoli dockten in der Nacht (MEZ) planmäßig mit einer Sojus-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie die Flugleitzentrale bei Moskau mitteilte.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigte im Internet Bilder, wie sich das Raumschiff langsam von der ISS entfernte. Die Landung sollte laut Plan gut drei Stunden später in der Steppe etwa 150 Kilometer südöstlich der Stadt Scheskasgan im zentralasiatischen Kasachstan stattfinden.

Dort wurden sie am frühen Nachmittag (Ortszeit, 9.45 Uhr MEZ) erwartet. Mit starken Teleobjektiven fingen Kameras erste Bilder der Sojuskapsel auf, wie sie in der Endphase der Landung am Fallschirm hängend dem Erdboden entgegenschwebte.

Nach der Landung müssen sich die Raumfahrer auf einen herben Temperatursturz einstellen. Auf der Erde erwartet sie eisiges Winterwetter. Wegen Temperaturen von rund minus 20 Grad Celsius kündigte das Bergungsteam an, den üblichen Fototermin und das Gespräch mit Journalisten direkt nach der Landung zu verkürzen, um die Raumfahrer möglichst schnell ins Warme zu bringen.

Eisiger Empfang auf der Erde

Gewöhnlich werden Rückkehrer nach der Bergung aus der Kapsel erst eine Weile an der frischen Luft versorgt. Mediziner wollen der Besatzung damit Zeit geben, sich nach ihrem Aufenthalt im All akklimatisieren zu können. Nach mehreren Monaten in der Schwerelosigkeit brauchen sie zunächst Hilfe, da sich der Körper zunächst wieder an die Erdanziehung gewöhnen muss.

Ganz verwaist bleibt die ISS nach der Rückkehr der drei Astronauten nicht. Derzeit halten noch ein Russe und zwei Amerikaner die Stellung auf dem Außenposten der Menschheit. Doch schon in wenigen Tagen wird Verstärkung erwartet. Am Sonntag starten der Russe Anton Schkaplerow, der US-Amerikaner Scott Tingle und der Japaner Norishige Kanai zur ISS.

Quelle: n-tv.de