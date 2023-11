In China häufen sich ungewöhnliche Atemwegserkrankungen

WHO fordert mehr Informationen

WHO fordert mehr Informationen In China häufen sich ungewöhnliche Atemwegserkrankungen Artikel anhören

Bis heute wird China mit dem Ursprung des Coronavirus in Verbindung gebracht. Das Land soll anfangs versucht haben, die Krankheit zu vertuschen. Peking wies die Vorwürfe stets zurück. Dass sich in Nordchina "nicht diagnostizierte Lungenentzündungen" häufen, ruft jetzt die WHO auf den Plan.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach eigenen Angaben offiziell China um detaillierte Informationen zu einem Anstieg von Atemwegserkrankungen und gemeldeten Clustern von Lungenentzündungen bei Kindern gebeten. Vorausgegangen waren Medienberichte über Cluster nicht diagnostizierter Lungenentzündungen in Nordchina. Es sei unklar, ob diese mit dem insgesamt von chinesischen Behörden zuvor gemeldeten Anstieg von Atemwegsinfektionen in Verbindung stünden oder separate Ereignisse seien.

Auf einer Pressekonferenz vor eineinhalb Wochen hatten chinesische Behörden laut der WHO der Nationalen Gesundheitskommission über einen Anstieg von Atemwegserkrankungen in China berichtet. Die chinesischen Behörden hätten diesen auf die Aufhebung von COVID-19-Beschränkungen und die Verbreitung bekannter Krankheitserreger wie Influenza, Mykoplasmenpneumonie, das RS-Virus und SARS-CoV-2 zurückgeführt.

Die WHO hat nun zusätzliche epidemiologische und klinische Informationen sowie Laborergebnisse zu den gemeldeten Clustern von Lungenentzündungen bei Kindern angefordert. "Wir haben auch weitere Informationen über aktuelle Trends bei der Verbreitung bekannter Krankheitserreger wie Influenza, SARS-CoV-2, RSV und Mykoplasmenpneumonie sowie die aktuelle Belastung des Gesundheitssystems angefragt", heißt es in einer Mitteilung.

Man empfehle den Menschen in China, Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos von Atemwegserkrankungen zu befolgen. Dazu zählen die empfohlene Impfung, Abstand zu kranken Personen, zu Hause bleiben bei Krankheit, Tests, Maske tragen, lüften und Hände waschen.

China steht bis heute im Verdacht, für die Ausbreitung des Corona-Virus vor circa vier Jahren verantwortlich zu sein, zum Beispiel durch einen Laborunfall. Peking soll dabei versucht haben, die Ausbreitung anfangs zu vertuschen. Die Regierung hat diese Vorwürfe stets bestritten.