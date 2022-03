Seid ihr denn noch zusammen? So sieht Dominiks und Annas Antwort aus.

Endlich ist es raus: Das "Bachelor"-Traumpaar heißt Dominik und Anna. Und was noch viel besser ist: Die beiden sind auch nach der TV-Ausstrahlung des Showdowns um die letzte Rose bei RTL noch ein Paar. Ein paar Zukunftspläne haben sie dabei auch schon.

Die letzte Rose ist vergeben und "Bachelor" Dominik Stuckmann hat in Anna Rossow seine Traumfrau gefunden. Nach dem großen Finale der RTL-Show (auch auf RTL+ abrufbar) hat sich das Paar zur gemeinsamen Zukunft geäußert.

Die Zeit nach den Dreharbeiten in Mexiko sei für die beiden ein Versteckspiel gewesen, erklärt Stuckmann im Interview mit RTL. "Wir durften die Wohnung nicht gemeinsam verlassen, das war gestern dann schon ein komisches, aber schönes Gefühl, einfach auf der Straße rumzulaufen." Das Paar freue sich nun darauf, die "normalen Sachen" zu machen, wie zum Essen oder ins Kino zu gehen, sagt Rossow ergänzend. Und wo wird das Paar seine gemeinsame Zeit verbringen?

"Auf Dauer wird es Frankfurt sein", verrät die Auserwählte, auf die zunächst ihr normaler Arbeitsalltag in Hamburg wartet. "Wir werden beide pendeln und gucken, wie das läuft." Die beiden seien schon dabei, die Wohnung einzurichten, fügt Stuckmann hinzu. "Wir kamen nach Mexiko in eine leere Wohnung, die ich schon angemietet hatte, und sind dann gleich frisch zusammengezogen, haben tagelang auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen."

Jana-Maria hat sich "entliebt"

Zudem will der "Bachelor" seiner Partnerin seine zweite Heimat Gran Canaria noch in diesem Jahr zeigen. Auch einen Besuch für mehrere Monate könne er sich vorstellen. In einer Instagram-Fragerunde sprach das Paar dann auch noch über mögliche Hochzeitspläne. "Für mich ist es kein Muss, aber wäre schon schön", erklärt Rossow. Der "Bachelor" betont, dass er sie "schon im Brautkleid" sehe.

Dominik Stuckmann hatte sich im "Bachelor"-Finale zwischen den Kandidatinnen Anna Rossow und Jana-Maria Herz entscheiden müssen. Schließlich gab er Rossow die letzte Rose - und Herz den Laufpass. Beim großen Wiedersehen nach der Ausstrahlung der Finalfolge zeigte sich die Zweitplatzierte allerdings bereits wieder gefasst. Sie habe sich schon nach drei Tagen "entliebt", so Herz.

Der "Bachelor" demonstrierte unterdessen auf eindringliche Weise, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Die Frage, ob sie denn noch zusammen seien, beantworteten er und seine Auserwählte mit einem Kuss vor laufenden Kameras.