Die Löwen sind noch immer hungrig. Hungrig nach neuen Gründern, neuen Ideen und neuen Investitionen. Mit anderen Worten: Die Vox-Erfolgsshow "Die Höhle der Löwen" kehrt zurück. Und was hat das Ganze mit dem Dschungelcamp zu tun?

Die erfolgreiche Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" kommt im Frühjahr zurück auf die Bildschirme. Ab 22. März werden insgesamt sieben Löwen um die besten Deals feilschen, streiten und verhandeln: Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. In welche Ideen werden die Investoren dieses Mal ihr eigenes Geld im Austausch gegen Firmenanteile stecken?

Auch diesmal sind laut Vox wieder Jung-Unternehmer aus den verschiedensten Zweigen und Branchen vertreten. Im Bereich Sport werden Erfindungen zum Thema Fußball, Boxen, Fahrradfahren und E-Sport vorgestellt. Bei Start-ups und Ideen rund um Verpackung, Badezimmer, Einweggeschirr, Food und Beauty geht es vor allem um Nachhaltigkeit.

Die Gründer würden sich über Investorengelder von 50.000 Euro bis zu einer Million Euro freuen, heißt es. Der Sender kündigt zudem einen Überraschungsgast an, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Zu denen, die sich mit ihrem Start-up in die "Höhle der Löwen" wagten, gehöre auch eine Ex-Dschungelcamperin, heißt es lediglich.

Staffel Numer 9

Die Herbststaffel von "Die Höhle der Löwen" ging Mitte Oktober 2020 zu Ende. Die nun zu sehenden Folgen waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits abgedreht.

Es ist die nunmehr neunte Staffel des 2014 erstmals ausgestrahlten Formats. Von Anbeginn an als Investorin dabei ist inzwischen nur noch Judith Williams. Zu denen, die in vorangegangenen Staffeln bereits als Löwen agierten, gehörten unter anderem auch schon Event-Spezialist Jochen Schweizer, IT-Experte Frank Thelen oder die heutige Fraktionsvorsitzende der FDP in Bremen, Lencke Wischhusen.

"Die Höhle der Löwen" läuft ab 22. März immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Eine Wiederholung ist freitags um 20.15 Uhr bei Voxup und sonntags um 15.10 Uhr bei ntv zu sehen. Die Sendung ist jederzeit auch bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zu dem Format gibt es zudem bei RTL.de.