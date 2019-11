Vier nachträglich gegebene Strafstöße, ein zurückgenommener Elfmeter, ein annulliertes Tor, ein doch noch anerkannter Treffer und eine Rote Karte - die Video-Assistenten (VAR) greifen an diesem elften Spieltag der Fußball-Bundesliga häufig ein. Manchmal sorgen sie auch dadurch für Gesprächsstoff, dass sie nicht intervenieren. Doch insgesamt verhindern sie viele klare Fehler. Eine Bestandsaufnahme des Wochenendes.

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (1:2): In der Nachspielzeit will der Kölner Dominick Drexler den Ball aus dem Strafraum befördern, doch er trifft statt der Kugel mit voller Wucht das Bein von Sargis Adamyan. Beide Spieler gehen zu Boden, Schiedsrichter Robert Kampka entscheidet auf Freistoß für die Gastgeber- eine klare Fehlentscheidung. Der VAR interveniert deshalb, Kampka geht an den Monitor am Spielfeldrand und korrigiert sich schließlich: Es gibt zu Recht einen Strafstoß für Hoffenheim. Jürgen Locadia trifft vom Punkt zum späten Siegtreffer.

Warum der Video-Assistent in Paderborn nicht eingriff

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf (3:3): Einen Kopfball des Düsseldorfers Nuhu Adams wehrt Weston McKennie nach einer Stunde im eigenen Strafraum mit erhobenem linken Arm ab. Schiedsrichter Robert Hartmann ist die Sicht versperrt, deshalb rät ihm sein Video-Assistent richtigerweise zum Review. Das Handspiel ist klar strafbar, deshalb bekommen die Düsseldorfer einen Elfmeter zugesprochen. Rouwen Hennings nutzt diese Möglichkeit und verwandelt zum 1:1.



Sieben Minuten später tritt Adams beim Versuch, den Ball aus dem Düsseldorfer Strafraum zu schlagen, in den Boden, anschließend fällt er hin und hält den Ball mit der Hand auf. Referee Hartmann entscheidet gleichwohl auf Freistoß für die Fortuna, was für reichlich Empörung unter den Schalke-Fans sorgt. Denn ein Video, das im Netz kursiert, scheint keinen Kontakt durch den Schalker Mark Uth zu zeigen, der sich nahe bei Adams befand. Es ist allerdings aus einem trügerischen Blickwinkel aufgenommen. Gegenüber n-tv.de klärt Hartmann auf: "Diese Szene wurde vom Video-Assistenten unter Zuhilfenahme verschiedener Kameraperspektiven überprüft. In der Schussbewegung berührt das linke Knie von Uth den Fuß von Adams. Sicherlich nicht stark, aber effektiv. Und daher ist es ein Foul. Diesen Kontakt beim Ausholen habe ich auf dem Feld wahrgenommen, und der VAR hat ihn bestätigt."

Gnabrys verspäteter Jubel

FC Bayern München - Borussia Dortmund (4:0): Thomas Müller, der Vorlagengeber zum 2:0 kurz nach der Pause, ist bei Javi Martínez' Zuspiel in der eigenen Hälfte gestartet und befindet sich deshalb nicht im strafbaren Abseits. Deshalb wird Serge Gnabrys Tor nach der Prüfung durch den VAR doch noch anerkannt. Möglich geworden ist das, weil der Schiedsrichter-Assistent beim Konter der Bayern die Fahne erst gehoben hat, als der Ball am Ende des Angriffs im Tor lag. Ohne Video-Assistent wäre das Fahnenzeichen bereits erfolgt, als Müller kurz hinter der Mittellinie den Ball annahm. Der Angriff wäre zu Unrecht durch einen Abseitspfiff unterbrochen worden und somit dahin gewesen.

Der VAR blickt auch bei Tumulten durch

Rudelbildung im Breisgau - auch kein Problem für den VAR. (Foto: imago images/Jan Huebner) SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (1:0): Ähnlich wie Adams in Schalke tritt auch der Frankfurter Gonçalo Paciência nach 30 Minuten in den Boden und kommt daraufhin zu Fall. Für Schiedsrichter Felix Brych ist ein Foul von Jonathan Schmid im Freiburger Strafraum der Grund dafür, deshalb entscheidet er auf Strafstoß für die Gäste. Doch anders als in Schalke findet der VAR bei seiner Überprüfung keine Bilder, die einen strafwürdigen Kontakt bestätigen: Paciência hat seinen Fuß tatsächlich ohne gegnerische Einwirkung in den Rasen gerammt. Brych nimmt den Elfmeter deshalb nach einem On-Field-Review zurück.



So sehr auch die Diskussionen gerade in den sozialen Netzwerken am Wochenende wieder einmal heißgelaufen sind: Es ist unbestreitbar, dass mithilfe der Video-Assistenten erneut mehrere klare Fehler verhindert oder ausgebügelt werden konnten. In keiner Partie waren die Eingriffe der VAR unnötig, vielmehr hätte es in Berlin und auch in Wolfsburg sogar zu weiteren Interventionen kommen sollen, wenn nicht müssen. In Paderborn wiederum hätte eine Einmischung dem Protokoll widersprochen. Mag es auch Kritik an den Video-Assistenten geben - an diesem Wochenende wären die Klagen wohl wesentlich lauter ausgefallen, wenn es ihn nicht gegeben hätte.