Gut ein halbes Jahr lang forscht der deutsche Astronaut Matthias Maurer mit seiner Crew auf der ISS. Nun landet der Saarländer in einer "Crew Dragon"-Kapsel vor der Küste Floridas. Noch heute wird er in Deutschland erwartet.

Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf die Erde zurückgekehrt. Er und der Rest seiner Crew - die US-Astronauten Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn - landeten nach rund 24 Stunden Flug an Bord einer "Crew Dragon"-Kapsel im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Am Donnerstag hatte die Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt.

Vor dem Verlassen der Internationalen Raumstation hatte sich die Crew um Maurer bei einer offiziellen Zeremonie verabschiedet. "Es waren sechs herausragende Monate hier auf der Raumstation", sagte Maurer der europäischen Raumfahrtagentur ESA bei der live übertragenen Veranstaltung am Mittwoch. "Es ist das Ende einer sechsmonatigen Mission, aber der Weltraum-Traum lebt weiter."

"Es ist ein interessanter Tag"

Den vorerst letzten Tag an Bord der ISS hätten alle mit einem lachenden und einem weinenden Auge erlebt, sagte der Astronaut Marshburn. "Es ist ein interessanter Tag für uns, wir sind in der Raumstation herumgeflogen und haben unsere letzten Fotos und unsere letzten Sachen zusammengesammelt und uns darauf vorbereitet, nach Hause zu kommen."

Am späten Abend wird Maurer, wenn alles nach Plan läuft, zurück in Deutschland erwartet. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen. Der 52 Jahre alte Saarländer war am 11. November 2021 mit seinen drei Crew-Kollegen zum Außenposten der Menschheit gereist.

Während seiner Zeit auf der ISS rund 400 Kilometer über der Erde hatte er an zahlreichen wissenschaftlichen Experimenten gearbeitet und auch einen Außeneinsatz unternommen. Der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa war der zwölfte Deutsche im Weltall.