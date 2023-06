Gut Ding will Weile haben: Nach mehr als 140 Jahren stoßen Forscher auf einen neuen stachelbewehrten Dinosaurier. Vor rund 140 Millionen Jahren soll er über die heutige Isle of Wight gestapft sein. Die Entdecker benennen ihren Fund nach einem wichtigen Experten - der ist hocherfreut.

Im einst mediterranen Klima der heutigen Isle of Wight stapfte ein stachelbewehrter Dinosaurier umher. Mit dem Ankylosaurier wurde nun erstmals seit mehr als 140 Jahren eine neue gepanzerte Dino-Art der Insel an der Südküste Großbritanniens beschrieben. Vectipelta barretti stamme aus der frühen Kreidezeit und unterscheide sich von anderen Ankylosauriern der Gegend unter anderem durch Unterschiede an Wirbeln und stärker klingenförmigen Stacheln, wie das Forschungsteam im "Journal of Systematic Palaeontology" berichtet.

Vectipelta ist demnach am ehesten mit chinesischen Ankylosauriern verwandt. Dem Team um Stuart Pond vom Natural History Museum in London zufolge deutet das darauf hin, dass sich die Dinos in der frühen Kreidezeit vor rund 140 Millionen Jahren frei von Asien nach Europa bewegen konnten. Aus jener Zeit seien insgesamt vergleichsweise wenig fossile Dinoreste bekannt, erläutern die Forschenden auch. Einige Experten nähmen deshalb an, dass es im späten Jura (vor rund 150 Millionen Jahren) ein Massensterben der Tiere gegeben haben könnte.

Benannt nach einem wichtigen Dino-Forscher

Vor der Neubeschreibung seien fast 142 Jahre lang alle Ankylosaurier-Reste von der Isle of Wight der Dinoart Polacanthus foxii zugerechnet worden, hieß es weiter. Die Zuordnung von Funden der letzten Jahrzehnte müsse nun neu geprüft werden.

Vectipelta barretti verdankt seinen Artnamen Professor Paul Barrett, der seit vielen Jahren am Natural History Museum arbeitet. Einige der Studienautoren seien als Jungforscher von ihm betreut worden, hieß es dazu. Zudem sei er eine weltweit führende Autorität für Dinosaurier - und bisher sei kein Saurier nach ihm benannt gewesen. "Wir wollten ihm wirklich für seine Unterstützung und Förderung danken, daher beschlossen wir, einen sich langsam bewegenden, stacheligen Organismus nach ihm zu benennen."

Er fühle sich geschmeichelt und sei hocherfreut über die Anerkennung, erklärte Barrett. Nicht zuletzt, weil seine allererste Arbeit eine über gepanzerte Dinosaurier gewesen sei. "Ich bin sicher, dass jede physische Ähnlichkeit (mit der nun beschriebenen Art Vectipelta barretti) rein zufällig ist."