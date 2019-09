"Brückenbauer zwischen Ost und West" - so bleibt Sogmund Jähn in Erinnerung.

Erster Deutscher im All

Erster Deutscher im All Raumfahrer Sigmund Jähn ist tot

Der erste deutsche Raumfahrer Sigmund Jähn ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren. Im Jahr 1978 flog er mit einer russischen Rakete ins All und schrieb damit deutsche Geschichte.

Er war der erste Deutsche, der in den Weltraum flog: Sigmund Jähn ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitteilte. "Mit Sigmund Jähn verliert die deutsche Raumfahrt einen weltweit anerkannten Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur", sagt DLR-Chef Pascale Ehrenfreund laut Mitteilung.

Jähn war mit der Rakete "Sojus 31" am 26. August 1978 vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur aus gestartet. Gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Waleri Bykowski, der im März dieses Jahres starb, war er 7 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All. Jähn war in der DDR ein Volksheld und genoss große Popularität. Trotz seines Ruhmes blieb er immer bescheiden und wurde deshalb besonders verehrt. Erst 1983 flog Ulf Merbold aus dem Westen als zweiter Deutscher ins All.

Ehrenfreund bezeichnet Jähn als "Brückenbauer zwischen Ost und West". Er habe sich im Sinne der friedlichen Nutzung des Weltraums verstanden, so Ehrenfreund über den DDR-Kosmonauten. "Seine Botschaft, für die Erde ins All, werden wir in ehrendem Gedenken bewahren und fortführen."

Hartes Training vor Flug ins All

Der 1937 geborene Sachse Jähn war Oberstleutnant der DDR-Armee NVA. Der gelernte Buchdrucker stammte aus der sächsischen Kleinstadt Morgenröthe-Rautenkranz. Nach der Ausbildung zum Jagdflieger bei den Luftstreitkräften der NVA wurde er von 1976 an in der Sowjetunion mit einem harten Training auf seinen Flug ins All vorbereitet.

Nach der Wende wurde er arbeitslos. Später kam er beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt unter und bildete europäische Astronauten im russischen Sternenstädtchen aus. In seiner vogtländischen Heimatstadt erinnert die Deutsche Raumfahrtausstellung an seinen Weltraumflug. Jähn, der verheiratet war und zwei Töchter hatte, lebte in Strausberg bei Berlin, blieb seiner Heimat aber immer verbunden.