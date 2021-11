Die Menschheit, so wie man sie kennt, existiert nicht mehr und das Klima ist zum Feind allen Lebens geworden: Im neuesten Film von AppleTV+ stellt sich Tom Hanks dem Unausweichlichen. Aktueller kann eine Geschichte kaum sein!

Die globale Erwärmung - oder harmloser ausgedrückt: der Klimawandel - schwebt wie das Schwert des Damokles über unserem Planeten. Wer angesichts der unübersehbaren Zeichen immer noch den Kopf in den Sand steckt, ist in höchstem Maße ignorant. Die Redewendung "Nach mir die Sintflut" wäre in diesem Fall nicht nur sinnbildlich zu verstehen. Die mit den Jahren abgenutzte Redewendung "Es ist fünf vor zwölf" müsste eigentlich auf "Es ist fünf nach zwölf" korrigiert werden. Denn, wenn eine Uhr über Jahrzehnte hinweg dieselbe Zeit anzeigt, ist die Uhr kaputt.

Zeiten politischer und gesellschaftlicher Unruhe haben seit jeher auch auf die Unterhaltungsindustrie eingewirkt. Es kommt also nicht von ungefähr, dass postapokalyptische Szenarien aktuell wieder einmal hoch im Kurs stehen. Was in vergangenen Tagen jedoch mit Filmen wie "Planet der Affen" oder "Der Tag danach" dem Kino und der einschlägigen Literatur vorbehalten blieb, ist heute vielfach in diversen Serien der unzähligen Streamingdiensten vertreten. Neuester Anwärter in puncto Postapokalypse der Woche: der Endzeit-Science-Fiction-Film "Finch" mit Hollywoodstar Tom Hanks in der Hauptrolle.

Wenn Menschlichkeit keine Menschen braucht

Als Robotik-Ingenieur Finch Weinberg zieht Hanks durch menschenleere Städte, um Vorräte für sich und seinen Hund zu finden. Seit eine Eruption die Ozonschicht der Erde zerstört hat, ist die Sonne der Todfeind allen Lebens. Hohe UV-Strahlung, schwere Stürme und bis zu 65 Grad Celsius am Tag machen ein Leben im Freien ohne Schutzanzug schier unmöglich. Als ein Extremwetter-Ereignis Finch dazu zwingt, die schützende Unterkunft zu verlassen und er es schließlich geschafft hat, einen seiner Roboter mit einem enzyklopädischem Wissen - inklusive Handbuch für die Hunde-Pflege - auszustatten, beginnt ein Abenteuer, das dem Zuschauer noch lange in Erinnerung bleibt.

Tom Hanks, ein Hund und ein Roboter: Manchmal braucht großes Kino keine überbordenden Spezialeffekte oder ein Ensemble aus vielen Akteuren. Manchmal reichen ein Mensch, ein Tier und eine Maschine, die das Leben entdeckt. Wie schon vor 21 Jahren im Inseldrama "Cast Away" beweist der inzwischen 65-jährige Hanks, dass er immer noch der Garant für die ganz großen Ein-Mann-Geschichten ist. "Finch" funktioniert auf vielen erzählerischen Ebenen und trifft dabei mitten ins Herz.

